Στην Τενερίφη μαθητές του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας

Με έμφαση στη μέθοδο Freinet (μάθηση εκτός σχολικού περιβάλλοντος και μέσα από την πράξη) οι δραστηριότητες κάλυψαν τις θεματικές της πρόληψης από φυσικές καταστροφές, τη σημασία της βιοποικιλότητας, τη μουσική καινοτομία και την ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά, προάγοντας την κριτική σκέψη, την ευεξία και περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών.

Στο πάρκο της Άναγα οι μαθητές παρατήρησαν τη βιοποικιλότητα και τα ενδημικά είδη του δάσους, κατανοώντας την οικολογική σημασία των νησιωτικών οικοσυστημάτων. Στη συνέχεια, στο Teatro Leal, στην πόλη La Laguna, στην αρχαία πόλη των Κανάριων Νήσων και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, οι μαθητές απόλαυσαν μια μη συμβατική συναυλία πιάνου και μέσω της ενεργητικής ακρόασης και της καθοδηγούμενης παρατήρησης διέκριναν τον ρυθμό και τη δυναμική των ήχων, ενώ στη συνέχεια συμμετείχαν σε συζήτηση με τους καλλιτέχνες μουσικούς. Ακολούθησε κυνήγι θησαυρού στην ιστορική πόλη, όπου οι έλληνες μαθητές με τους ισπανούς εταίρους τους εξερεύνησαν τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος με παιγνιώδη τρόπο, που προάγει την ομαδικότητα και την πολιτιστική ευαισθητοποίηση.

Στο εθνικό πάρκο Teide συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες με ηφαιστειακές μορφές, ενισχύοντας δεξιότητες παρατήρησης, ομαδικής εργασίας και περιβαλλοντικής ευθύνης. Την τελευταία μέρα αποχαιρέτησαν τους Ισπανούς εταίρους τους, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη συνάντηση στην Καλαμάτα τον Μάιο. Την αποστολή αποτέλεσαν οι μαθητές Καλλιόπη Μαθιού, Μαρία Καζολέα, Γεωργιάννα Παπαντωνοπούλου, Χριστίνα Αλεξοπούλου, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και Παναγιώτης Ξυγκώρος, με τις συνοδούς εκπαιδευτικούς Πέρσα Κοτσονούρη και Σταυρούλα Παπαβασιλείου.