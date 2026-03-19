Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Ενημερωτική εκδήλωση με τον Γιώργο Κορμά στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για τον ρόλο της οικογένειας, του σχολείου και των ειδικών στον κόσμο του Διαδικτύου και της Τεχνητής Νοημοσύνης συνδιοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου την Κυριακή στις 6.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τις σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης με τίτλο «Ο ρόλος της οικογένειας, του σχολείου και των ειδικών στον κόσμο του Διαδικτύου και της Τεχνητής Νοημοσύνης» θα είναι ο Γεώργιος Ν. Κορμάς, ιατρός και υπεύθυνος της Γραμμής Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου – ΙΤΕ, ο οποίος θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν τη χρήση του Διαδικτύου και την ταχεία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, θα αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας, του σχολείου και των ειδικών επιστημόνων στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ασφαλούς, υπεύθυνης και δημιουργικής αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών από τα παιδιά και τους νέους.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παιδικής και εφηβικής ανάπτυξης, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Η είσοδος είναι ελεύθερη ενώ θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής σε όσους το επιθυμούν. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί επίσης η παρουσίαση του βιβλίου «Διανόηση ή Διαδίκτυο», το οποίο συνέγραψαν οι Γεώργιος Κορμάς και Μαρία Δάρα. Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Αγγελική Ρουμελιώτου, Επιμελήτρια Ανηλίκων και Κοινωνική Λειτουργός MSc.