Καλαμάτα: Καταγγελία της Ένωσης Γονέων για επικίνδυνες φθορές στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ

Την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση που επικρατεί στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ επί της οδού Κρήτης εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Καλαμάτας, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό, καταγράφεται επιδείνωση της κατάστασης μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών. Οι φωτογραφίες, που έχουν ληφθεί τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2026 από το ίδιο σημείο του σχολικού συγκροτήματος, αποτυπώνουν την εξέλιξη των φθορών και την απουσία ουσιαστικής παρέμβασης.

Η Ένωση Γονέων προειδοποιεί ότι η εικόνα εγκατάλειψης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως, αν δεν υπάρξει άμεση αντιμετώπιση, «στην επόμενη φωτογραφία θα έχουμε μαθητές με ανοιγμένα κεφάλια». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η συνολική κατάσταση στις σχολικές υποδομές «όλο και χειροτερεύει». Ιδιαίτερη κριτική ασκείται προς το Δήμο Καλαμάτας, με την Ένωση να υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται είναι αποσπασματικές και γίνονται μόνο έπειτα από δημοσιοποίηση των προβλημάτων, κάνοντας λόγο για «πασαλείμματα» αντί για ουσιαστικές λύσεις.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας κινδυνεύει. Η αδιαφορία τους είναι εγκληματική», καταλήγει η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλώντας ουσιαστικά τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και τη διασφάλιση της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.