Εκστρατεία φιλαναγνωσίας ξεκίνησε από την Καλαμάτα: Η λογοτεχνία μπαίνει στην τάξη  

Οι πρώτες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στο 4ο Λύκειο Καλαμάτας, στο Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Καλαμάτας καθώς και στο Λύκειο Καρδαμύλης, όπου οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τη συγγραφέα, να συζητήσουν για τη λογοτεχνία, τη διαδικασία συγγραφής και να ανακαλύψουν τη μαγεία της ανάγνωσης. Η δράση που συνοδεύεται παράλληλα με τη δωρεά των λογοτεχνικών έργων της επιτυχημένης συγγραφέως στα σχολεία, επιδιώκει να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στον κόσμο της λογοτεχνίας, να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη και να αναδείξει το βιβλίο ως ένα πολύτιμο εργαλείο γνώσης και έκφρασης. Οι επισκέψεις στα σχολεία της Μεσσηνίας θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης που έχει ως στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στους νέους. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Ιωάννη Φραγκή και τον Επόπτη Ποιότητας Εκπαίδευσης Ιωάννη Σόλαρη.