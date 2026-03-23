Το μήνυμα της εκδήλωσης της Ενωσης Γονέων για τα Τέμπη: “Να τιμωρηθούν οι ένοχοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται”

“Τέμπη: 3 χρόνια μετά” κι ενώ σήμερα ξεκινάει η κύρια δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα – έγκλημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023 που 57 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους, εξακολουθούν να υπάρχουν καίρια ερωτήματα αναπάντητα, με την κυβέρνηση να συγκαλύπτει, τη Δικαιοσύνη να μην κάνει σωστά τη δουλειά της και τους συγγενείς να δηλώνουν αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέλους. Για να αποδοθούν οι ευθύνες και να τιμωρηθούν οι ένοχοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται, για να εξαλειφθούν οι αιτίες και οι πολιτικές που οδήγησαν στο έγκλημα, προκειμένου να δικαιωθούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που χάθηκαν.

Αυτά τονίστηκαν στην εκδήλωση με θέμα “Τέμπη: 3 χρόνια μετά”, που οργάνωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Καλαμάτας το απόγευμα του Σαββάτου, στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής.

Κύριοι ομιλητές στην εκδήλωση ήταν εκ μέρους του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, η γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών Ελένη Βασάρα και ο επιζών και πολυτραυματίας του τραγικού δυστυχήματος Αντώνης Αντωνίου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τα παιδιά της διασχολικής χορωδίας του Δημοτικού Λεΐκων, του 17ου Δημοτικού Καλαμάτας και του 3ου Γυμνασίου, υπό τη διεύθυνση της Ελένης Λούρα.

Η Χαρά Νίκου και η Δήμητρα Διακουμέα από το θεατρικό σχήμα “Συν Ενα - Μιχάλης Τούμπουρος” διάβασαν ποιήματα του πάντα επίκαιρου Οδυσσέα Ελύτη.

Εκτός προγράμματος ο μουσικός Δημήτρης Μητσοτάκης σε παρέμβασή του, διαβάζοντας ένα μικρό κείμενο που έφτιαξε στον δρόμο για την πόλη, παρατήρησε πως “προσπαθούν να μας πείσουν ότι το δυστύχημα ήταν μια παρένθεση, ένα λάθος και διαγράφουν τις ευθύνες που δεν αποδόθηκαν. Επισήμανε ότι “οι οικογένειες απαιτούν δικαιοσύνη” και ζήτησε “να ξεκαθαρίσουμε με ποια πλευρά είμαστε”, γιατί “την επόμενη φορά το δυστύχημα θα είναι εθνική τραγωδία και θα φταίει η σιωπή μας. Και δεν θα μπορούμε να πούμε ότι δεν ξέραμε”.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας Γρηγόρης Οικονομόπουλος σημείωσε ότι “τρία χρόνια συγκάλυψης το αίτημα για δικαιοσύνη παραμένει ανεκπλήρωτο” και ζήτησε “να αποδοθούν οι ευθύνες στους ενόχους όσο ψηλά και αν βρίσκονται”.

Αφού αναφέρθηκε στα κτηριακά προβλήματα των σχολείων δήλωσε ότι “διεκδικούμε ασφάλεια και μόρφωση για τα παιδιά μας, να έχουν οξυγόνο” και προέτρεψε σε αγώνα “για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη” και “να μείνουμε δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων”.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος Ηλίας Μαραβάς.

Αναλυτικά, η γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών Ελένη Βασάρα, που έχασε την 23χρονη κόρη της Αγάπη – φοιτήτρια του ΑΠΘ, μιλώντας για τις αιτίες του δυστυχήματος – εγκλήματος στα Τέμπη επισήμανε ότι ο σιδηρόδρομος λειτουργεί χωρίς τα στοιχειώδη συστήματα ασφαλείας, με λιγότερο από το μισό προβλεπόμενο προσωπικό και μάλιστα ανεκπαίδευτο. Παρατήρησε πως “η Ευρωπαϊκή Ενωση προωθεί την πολιτική κόστους – οφέλους και τα μέτρα ασφαλείας θεωρούνται μη επιλέξιμο κόστος”, τόνισε ότι “όλοι κυνηγούν το κέρδος” κι έκανε λόγο για “λειτουργία σιδηροδρόμου ωρολογιακή βόμβα”. Σημείωσε ότι “αντιμετωπίσαμε ένα εχθρικό κράτος, οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης του κράτους. Επί της ουσίας εμείς κάναμε την έρευνα”.

Ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα και ζήτησε “να μας εξηγήσουν γιατί αλλοίωσαν τον χώρο του δυστυχήματος. Ποια ήταν η εύφλεκτη ύλη που προκάλεσε την πυρόσφαιρα”. Και σημείωσε πως “απαραίτητες χημικές εξετάσεις που δεν έγιναν. Δεν έχουν γίνει οι εκταφές, η Δικαιοσύνη τις ακυρώνει κι έχουν το θράσος να κατηγορούν τους συγγενείς για την καθυστέρηση στην έναρξη της δίκης. Καμία απόδοση ευθυνών για την απανθράκωση 25 από τα 57 θύματα”.

Η κ. Βασάρα μίλησε για “αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που παραπέμπει τον αρμόδιο υπουργό για πλημμέλημα για παράβαση καθήκοντος”, για “ευθύνες δεν αγγίζουν πολιτικά πρόσωπα” και τόνισε ότι “το άρθρο 86, η υπουργική ασυλία πρέπει να καταργηθεί”.

Ενημέρωσε πως “πέρα από την κύρια δίκη είναι σε εξέλιξη 5 δίκες”, επέκρινε το γεγονός ότι “δεν αποδίδονται οι εγκληματικές ευθύνες” και δήλωσε με αποφασιστικότητα: “Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε στα δικαστήρια τον αγώνα, για την πραγματική δικαίωση των αγαπημένων μας. Αυτός ο μεγάλος ένοχος, η πολιτική του κέρδους που θυσιάζει τους ανθρώπους, πρέπει να αποκαλυφθεί και να τιμωρηθεί. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την τιμωρία των ενόχων όσο ψηλά και αν βρίσκονται και για την εξάλειψη των αιτιών, που μπορούν να μας οδηγήσουν σε νέα Τέμπη. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, θα το πάμε μέχρι τέλους”.

Ο επιζών και πολυτραυματίας του τραγικού δυστυχήματος Αντώνης Αντωνίου μίλησε για 57 ζωές που χάθηκαν και για 300 ψυχές (τους επιβάτες που επέζησαν) που δοκιμάζονται σκληρά για “ψυχική υγεία, τι σκέφτομαι όταν κοιμάμαι το βράδυ και όταν ξυπνάω το πρωί”.

Ενημέρωσε ότι ήταν στο Β4 βαγόνι, πως νοσηλεύτηκε 24 μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας κι έχει κάνει 2 χειρουργεία. “Αυτά φεύγουν, αυτό που έχεις στο μυαλό δεν φεύγει”, επισήμανε χαρακτηριστικά και αναρωτήθηκε “πώς κοιμούνται οι άνθρωποι που με ανέσυραν και με είχαν για νεκρό”.

Επέκρινε τις συνθήκες νοσηλείας στο Νοσοκομείο, μιλώντας για υποβάθμιση κι εγκατάλειψη του ΕΣΥ και δήλωσε με ξεκάθαρο τρόπο πως άλλαξε μετά το τραγικό δυστύχημα – έγκλημα “δεν ξανααφήνω κανένα πρόβλημα δίπλα μου”.

Εκανε λόγο για ανατριχιαστικές ομοιότητες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – εγκλήματος των Τεμπών με αυτό στην Ισπανία.

Για την αντιμετώπιση που έχει από το κράτος, επισήμανε ότι τον Απρίλιο του 2024 που λόγω της κατάθλιψης και του μετατραυματικού στρες έχανε τον ύπνο του, από το ΙΚΑ του είπαν ότι στην τρίτη αναρρωτική άδεια που θα πάρει θα τον βάλουν σε ψυχιατρική πτέρυγα.

Καταλήγοντας, ο Αντ. Αντωνίου έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης κι ενδιαφέροντος για τα κοινωνικά προβλήματα, σημειώνοντας: “Κάθε φορά που κάνουμε τα στραβά μάτια, την πληρώνουμε. Ηρθε η ώρα να κοιτάμε δίπλα μας. Εκείνο το βράδυ έμαθα πώς είναι να είσαι άνθρωπος”.