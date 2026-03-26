Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για το Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας

Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή μαθητών στο 7o Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους ενδιαφερόμενους γονείς και μαθητές να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 4 μ.μ., μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του gov.gr.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ στην ίδια πλατφόρμα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση και υποβολή τους. Το Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας αποτελεί μία σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα που δίνει έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών, προσελκύοντας κάθε χρόνο αυξημένο ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 2721029567.