Πελοπόννησος: Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες ρητορικής τέχνης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου συνδιοργάνωσαν τους 10ους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης για μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πρόκειται για τη συνέχεια του θεσμού των αγώνων λόγου, σκέψης και έκφρασης, που καθιερώθηκε σε συνεργασία της Δευτεροβάθμιας με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Πελοπόννησο. Οι 10οι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής διεξήχθησαν δια ζώσης, εκτός ωραρίου διδασκαλίας μαθημάτων. Στους αγώνες Γυμνασίου συμμετείχαν 22 σχολεία και 170 μαθητές, ενώ στους αγώνες Λυκείου συμμετείχαν 21 σχολεία και 90 μαθητές από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα αποτελέσματα για τους αγώνες είναι διαθέσιμα στο ιστολόγιο: https://rhetorikoiagones.blogspot.com