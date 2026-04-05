Eκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθητών του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας: “Λέμε την αλήθεια στην εξουσία”

Τη δράση τους για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Λέμε την αλήθεια στην εξουσία” (Speak truth to power), παρουσίασαν οι μαθητές της Β΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας Γιάννης Κουτρουμπής και Ελέσα Σουγλέρη (εκπροσωπώντας τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους) τη Δευτέρα 30/03, στο πλαίσιο του 14ου επιμορφωτικού σεμιναρίου, που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του ξενοδοχείου Athens Plaza.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν με αυτοπρόσωπη παρουσία 30 σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια από όλη την Ελλάδα), ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν οι Σπυρίδων Δουκάκης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γεώργιος Χρούσος, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Pasteur, Νούλη Μανώλη, Πρόεδρος του Ιδρύματος Μαριάννα Β.Βαρδινογιάννη, και Αλίκη Δρακούλη, Πρόεδρος της Axion Hellas. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘΑ και επιμελείται από το ΙΕΠ και το Ίδρυμα Μαριάννα Β.Βαρδινογιάννη.

Στοχεύει στην ενδυνάμωση των μαθητών, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους και να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στο έργο της δημιουργίας ενός πιο δίκαιου και ειρηνικού κόσμου. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού του σχολείου Σταυρούλας Παπαβασιλείου, τα παιδιά αρχικά κλήθηκαν να μελετήσουν διεξοδικά τα άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να έρθουν σε επαφή με κείμενα μεγάλων υποστηρικτών αυτών των δικαιωμάτων (Ν.Μαντέλα, Μ.Γιουσαφζάι, Γ.Σεφέρη). Ακολούθως, κατέγραψαν κάποια από τα βασικότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην καθημερινή σχολική τους πραγματικότητα και διαπιστώνοντας πως πολλά από αυτά συνιστούν κατάφωρες παραβιάσεις των νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους, αποφάσισαν να πουν την αλήθεια στην εξουσία, προσδοκώντας να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας νέας, δίκαιης και ηθικής κοινωνίας.

Έτσι καλλιέργησαν δεξιότητες σχετιζόμενες με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη (active citizen) και ενίσχυσαν τον πολιτειακό τους εγγραμματισμό. Υιοθέτησαν την κριτική αμφισβήτηση, την ενσυναίσθηση και την ανοικτότητα ως τρόπους ουσιαστικότερης διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους και απέδειξαν πως το να λέμε την αλήθεια στην εξουσία είναι υποχρέωση και όχι προαίρεση. Από τη δράση τους δεν έλλειψε και η τέχνη, αφού εμπνεύστηκαν και μελοποίησαν τους στίχους ενός τραγουδιού (Rights), το οποίο και αφιέρωσαν αρχικά σε όλα τα μέλη της σχολικής τους κοινότητας και ύστερα σε όλες και όλους που δεν σταματούν ποτέ να διεκδικούν.