Ρεκόρ συμμετοχών στην 8η Πανελλήνια Διημερίδα ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ - Κλασικού Αθλητισμού στην Αρχαία Μεσσήνη

Η Διημερίδα αποτελεί μια διοργάνωση παιδαγωγικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέσα από την οποία το αρχαίο στάδιο ξαναζωντανεύει, εμπνέει και διαπαιδαγωγεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου της χώρας, και υλοποιείται ως εκπαιδευτικό αθλητικό πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2025- 2026. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν δηλώσει συμμετοχή 55 σχολικές μονάδες από όλη την Ελλάδα, ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 3.000 μαθητές και μαθήτριες στον αρχαιολογικό χώρο κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, καταγράφοντας ρεκόρ συμμετοχών. Η Αρχαία Μεσσήνη, «ευανάγνωστη και παιδευτική», αποτελεί για τους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία και μια πραγματική αποκάλυψη: μια αρχαία πόλη που ζει μια δεύτερη ζωή στο παρόν. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οι έννοιες του αθλητισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό τους χαρακτήρα. Το πρόγραμμα των αγώνων ξεκινά στις 10 π.μ. με την τελετή έναρξης και ολοκληρώνεται στις 1.30 μ.μ. (Πέμπτη 23 Απριλίου: Γυμνάσια και Λύκεια – Παρασκευή 24 Απριλίου: Δημοτικά Σχολεία).

Στους αγώνες περιλαμβάνονται τα εξής αγωνίσματα: Αγώνες δρόμου, Ρίψη λίθου, Μήκος άνευ φοράς, Ακόντιο. Η διεξαγωγή των αγωνισμάτων εμπλουτίζεται με αναφορές στην αρχαιότητα, όπως η χρήση της ύσπληγας, του μηχανισμού εκκίνησης που χρησιμοποιούνταν στην Αρχαία Ελλάδα για την αποφυγή πρόωρης εκκίνησης των αθλητών. Παράλληλα, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια της αρχαιότητας, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και της προέδρου της, Εύης Λαμπροπούλου, οι οποίες θα προσφέρουν σε κάθε σχολείο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ιστορία της Αρχαίας Μεσσήνης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Με αφορμή τη δράση της UNICEF κατά της παιδικής παχυσαρκίας και τις πρωτοβουλίες για την προαγωγή της υγείας και της ισορροπημένης διατροφής, οι διοργανωτές εξασφάλισαν τη συνεργασία με τον παραπάνω φορέα προκειμένου να διατεθεί ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό. Η παρουσία της UNICEF εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και θα εμπνεύσει τους μαθητές να συνδέσουν την άθληση με τη φροντίδα της υγείας τους. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον αναλυτικό οδηγό συμμετοχής που έχει αποσταλεί στα σχολεία της Ελλάδας και στα ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού, καθώς και στην ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, όπου διατίθεται σχετικό οπτικοακουστικό υλικό.