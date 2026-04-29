Η Σοφία Ζυγά νέα πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Στην κ. Ζυγά ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων Πρύτανη, ως το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας που έχει αναδειχθεί ως εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και θα καλύψει το κενό μέχρι το τέλος Αυγούστου, οπότε έληγε η θητεία του κ. Κατσή. Εκτιμάται ότι θα είναι και αυτή που θα συνεχίσει στη συγκεκριμένη θέση στο μέλλον, καθώς πρώτευσε στις πρόσφατες εκλογές για τη νέα διοίκηση που αναλαμβάνει από τον Σεπτέμβριο.

Ο Αθανάσιος Κατσής, σε μήνυμά του προς το προσωπικό του Πανεπιστημίου, γνωστοποιεί την παραίτησή του, σημειώνοντας ότι: «Κατόπιν της τιμητικής επιλογής – μέσω διεθνούς διαγωνισμού και εισήγησης επιστημονικής επιτροπής Ελλήνων και ξένων ειδικών – στο πρόσωπό μου για τη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), υπέβαλα την παραίτησή μου από το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως επιβάλλει η διοικητική διαδικασία. Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας θα επιλέξει τη μεταβατική ηγεσία μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2026, οπότε και θα αναλάβουν οι νέες Πρυτανικές Αρχές, για τις οποίες οι εκλογικές διαδικασίες είναι ήδη σε εξέλιξη.

Οι στιγμές της αποχώρησης από τη συγκεκριμένη θέση, ύστερα από 8,5 έτη, έχοντας τιμηθεί με την επιλογή σας δύο φορές, είναι σίγουρα ιδιαίτερες. Στον απολογισμό που θα ακολουθήσει σε ξεχωριστό μήνυμα, θα γίνει μια καταγραφή της προόδου του Πανεπιστημίου μας στο διάστημα των πρυτανικών μου θητειών, αναδεικνύοντας παράλληλα και τα σημαντικά διακυβεύματα της επόμενης μέρας.

Το παρόν μήνυμα, όμως, έχει διαφορετική στόχευση. Εργάστηκα με όλες μου τις δυνάμεις για την πρόοδο του Πανεπιστημίου μας και την καλύτερη δυνατή εκπροσώπησή του σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πίστεψα στην ενιαία και ισχυρή παρουσία του Πανεπιστημίου στη γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου, ως τον σημαντικότερο παράγοντα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης, στην ενεργό συμμετοχή του στα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά δρώμενα, καθώς και – ίσως το πιο σημαντικό – στην εμπέδωση ενός καλού εργασιακού κλίματος, ώστε να υπάρχει παραγωγική λειτουργία για την επίτευξη των στόχων και την προβολή τους.

Σε προσωπικό επίπεδο, οδηγός μου ήταν πάντα η ρήση που αποδίδεται στον αρχαίο τραγικό Αγάθωνα αναφορικά με τα τρία χαρακτηριστικά του ηγέτη: Πρώτον, ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον, ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον, ότι ουκ αεί άρχει.

Σε όλη τη διαδρομή υπήρξαν, σίγουρα, αστοχίες και παραλείψεις, η ευθύνη των οποίων βαραίνει αποκλειστικά εμένα. Σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι για την πρόοδο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από οποιαδήποτε θέση, όπως άλλωστε έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους για τη συμπόρευση και τη συνεργασία. Ήταν τιμή μου»!