Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας: Συμπαράσταση στους διωκόμενους εκπαιδευτικούς

Στάση εργασίας και συμμετοχή στη συγκέντρωση συμπαράστασης στους/ις διωκόμενους/ες συναδέλφους/ισσες από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό της Πελοποννήσου στην Τρίπολη, οργανώνει αύριο Πέμπτη, το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας.

Το Συμβούλιο της Ενωσης καλεί σε “μαζική συμμετοχή όλους τους συναδέλφους/ες αύριο στη 1 το μεσημέρι, στην Τρίπολη, στην κινητοποίηση που διοργανώνει ο ΣΕΠΕ Μεσσηνίας ενάντια στις πειθαρχικές διώξεις τριών συναδέλφων/ισσων, που έχουν κληθεί σε ακρόαση και απολογία ενώπιον του Α’ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου για το «αδίκημα» συμμετοχής στη νόμιμα προκηρυγμένη απεργία-αποχή από την ατομική αξιολόγηση”.

Το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας δηλώνει ότι “στεκόμαστε, ακόμα μια φορά, στο πλευρό των διωκόμενων εκπαιδευτικών και καταγγέλλουμε: Την αντεργατική, αντιεκπαιδευτική πολιτική των πειθαρχικών διώξεων και τον επιδιωκόμενο εκφοβισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας. Την κυβερνητική εκπαιδευτική πολιτική, που επιδιώκει την εμπορευματοποίηση και κατηγοριοποίηση των σχολείων, αγνοώντας συνειδητά τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης. Την εκπαιδευτική πολιτική των κυβερνήσεων διαχρονικά, που υποβαθμίζουν τη δημόσια εκπαίδευση. Διεκδικούμε την πλήρη απαλλαγή και δικαίωση των διωκόμενων συναδέλφων/ισσων”.

Το Δ.Σ. της Ενωσης προκηρύσσει στάση εργασίας, από τις 11:00-14:00 αύριο Πέμπτη 30 Απριλίου, για να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση στην Τρίπολη κι ενημερώνει ότι η αναχώρηση θα γίνει από το βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας στις 12 το μεσημέρι.