Μαθητές του 6ου Λυκείου Καλαμάτας στη Νότια Ιταλία

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην περιοχή της Απουλίας, στη Νότια Ιταλία, πραγματοποίησαν είκοσι δύο μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου του 6ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας. Το οδοιπορικό τους δεν ήταν μια απλή τουριστική περιήγηση, αλλά μια ουσιαστική γνωριμία με τις ρίζες της Μεγάλης Ελλάδας και της διαλέκτου Griko.

Με κέντρο εξόρμησης την πόλη του Λέτσε, όπου διέμειναν, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά. Περιηγήθηκαν στο εντυπωσιακό αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο, θαύμασαν τις περίτεχνες μπαρόκ εκκλησίες που κοσμούν κάθε γωνιά του ιστορικού κέντρου και περπάτησαν στην παραδοσιακή αγορά, ερχόμενοι σε άμεση επαφή με την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.

Η καρδιά της επίσκεψης χτύπησε στα χωριά της Grecia Salentina, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον καταξιωμένο μουσικό Ματτία Μάνκο, ο οποίος διδάσκει τη γλώσσα Griko σε σχολεία και ενήλικες στο πνευματικό κέντρο του Τζολίνο. Μέσα από τον διάλογο, άκουσαν τους ήχους της αρχέγονης διαλέκτου και κατανόησαν τη σημασία της διατήρησης της γλωσσικής μας κληρονομιάς. Παράλληλα, συνομιλήσαν με ντόπιους κατοίκους, άκουσαν παραδοσιακά τραγούδια και ένιωσαν τον ισχυρό δεσμό που ενώνει τις δύο πλευρές του Ιονίου.

Στο Μαρτινιάνο, οι μαθητές φιλοξενήθηκαν από τον πολιτιστικό σύλλογο Parco Palmieri. Σε ένα εορταστικό κλίμα, διδάχθηκαν τα βήματα της ταραντέλας, του χαρακτηριστικού χορού της περιοχής, και ανταπέδωσαν παρουσιάζοντας ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, μετατρέποντας τη συνάντηση σε μια ζωντανή γέφυρα πολιτισμού. Επιπλέον, ξεναγήθηκαν στους χώρους του πολιτιστικού κέντρου και γνώρισαν την τοπική ιστορία.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε σημαντικούς σταθμούς που ανέδειξαν την καθημερινότητα και την τέχνη του παρελθόντος. Στη Στερνατία επισκέφθηκαν το παραδοσιακό υπόγειο ελαιοτριβείο, ένα ζωντανό μνημείο της αγροτικής ζωής. Στο χωριό Καλημέρα ξεναγήθηκαν στο λαογραφικό μουσείο, ενώ στο Ότραντο εντυπωσιάστηκαν από τον καθεδρικό ναό και το μνημειώδες ψηφιδωτό δάπεδο, έναν από τους σημαντικότερους θησαυρούς της ευρωπαϊκής τέχνης, καθώς και από το ιστορικό κέντρο της πόλης. Τέλος, επισκέφθηκαν την παλιά πόλη του Μπάρι και το λιμάνι της. Την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης ανέλαβαν οι υπεύθυνες του προγράμματος και συνοδοί εκπαιδευτικοί Μαρία Ταταρούνη, Χαρά Κιουρή, Αθανασία Καλομπράτσου και Κατερίνα Μητράκου.

Οπως σημειώνεται από το σχολείο: «Η εκπαιδευτική αυτή δράση του 6ου ΓΕΛ Καλαμάτας πέτυχε τον στόχο της: τη σύνδεση της σχολικής γνώσης με το βίωμα και την ανάδειξη του ελληνισμού ως μιας ιδέας που ταξιδεύει και επιβιώνει μέσα από τη γλώσσα, τη μουσική και την κοινή παράδοση».

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη σημαντική υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου.