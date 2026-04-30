Ευρωπαϊκή διάκριση για το 22ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

Σύμφωνα με το σχολείο, «η απονομή της ετικέτας αυτής αποτελεί επιβράβευση της συλλογικής προσπάθειας μαθητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι μέσα από συνεργατικά έργα eTwinning καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, τις ψηφιακές δεξιότητες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δέσμευση του σχολείου μας στην προώθηση αξιών όπως η συνεργασία, η συμπερίληψη, η ασφάλεια στο διαδίκτυο και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι το σχολείο μας λειτουργεί ως μια δυναμική μαθησιακή κοινότητα, που αξιοποιεί σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και ενισχύει τη διασύνδεση με σχολεία από όλη την Ευρώπη.

Αποτελεί, επίσης, ένα ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό και υπευθυνότητα την υλοποίηση ποιοτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το σχολείο μας, ως eTwinning School, αναγνωρίστηκε πλέον επίσημα ως πρότυπο που εμπνέει και καθοδηγεί άλλα σχολεία, εφαρμόζοντας καινοτόμες διδακτικές πρακτικές». Στην επιτυχία αυτή συνέβαλαν οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί του προγράμματος, Ιωάννα Παναγιωτοπούλου και Ελένη Μπούνα. Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.