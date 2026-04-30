Καλαμάτα: Μαθητές από την Αθήνα στο «Τρένο με τις κούκλες»

Την Τρίτη το απόγευμα, 27 μαθητές της Α’ Λυκείου του 41ου Λυκείου Αθήνας, στο πλαίσιο οργανωμένης εκδρομής στην Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή, επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο ιδιαίτερο «Τρένο με τις κούκλες» στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας, αφού είχε προηγηθεί επίσκεψη στην Καρδαμύλη και στο Μουσείο του Λη Φέρμορ. Οι καθηγητές που τους συνόδευαν είχαν προγραμματίσει την επίσκεψη εδώ και καιρό, έχοντας ενημερωθεί διαδικτυακά, αμέσως μετά τα εγκαίνια, για τη λειτουργία της νέας αυτής ενότητας στο πάρκο. «Ηταν εντυπωσιακό το ενδιαφέρον τους. Εμείς, στην αρχή, τους μιλήσαμε για την ιστορία του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων και του μουσείου των τρένων. Στη συνέχεια, τους ξεναγήσαμε μέσα στο βαγόνι με τις κούκλες, το οποίο γέμισε ασφυκτικά από εφήβους. Στο τέλος, η κουκλοπαίκτρια Νικολέτα Βασιλοπούλου παρουσίασε μια μικρή παράσταση με τη μαριονέτα της και, έπειτα, οι μαθητές επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους για να ξεκουραστούν.

Ωστόσο, θέλησαν να συνεχίσουν τη γνωριμία τους με τις κούκλες και ζήτησαν να πραγματοποιήσουν ένα μικρό εργαστήριο την επόμενη μέρα στο αναψυκτήριο, με θέμα «Κατασκευή δακτυλόκουκλας», χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά, όπως εφημερίδες, χαρτοταινία, μαλλί, μπογιές και χαρτόνια, αλλά και πολλή φαντασία, όπως τα δείγματα που τους παρουσιάσαμε. Ηταν ιδιαίτερα συγκινητικό το ενδιαφέρον τους και διαπιστώσαμε ότι η δημιουργία είναι ελκυστική ακόμη και για τους εφήβους - δεν πρέπει να τους υποτιμούμε. Παιδιά της Αθήνας που δεν έχουν εύκολες προσβάσεις σε παρόμοιες εμπειρίες δημιούργησαν μια πρωτότυπη εκδρομή με τη συνδρομή και την καθοδήγηση των καθηγητών που τους συνόδευαν. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο τόσο στους καθηγητές τους όσο και στους ίδιους τους εφήβους, που επέδειξαν ιδιαίτερα ευγενική συμπεριφορά και προσοχή σε όσα τους πληροφορήσαμε. Πρόκειται για μαθητές Λυκείου από την περιοχή της Πλατείας Αμερικής - ελληνόπουλα αλλά και παιδιά από διάφορες χώρες. Υπάρχουν πραγματικά «διαμάντια» παιδιά, αρκεί να έχουν σωστούς καθοδηγητές», αναφέρει το Δ.Σ. της Πειραματικής σε ενημέρωσή του. Τελικά, την επόμενη μέρα στήθηκε ένα μικρό εργαστήριο στο μαγευτικό περιβάλλον του πάρκου, που ενέπνευσε τη δημιουργικότητα και το χάρηκαν όλοι.