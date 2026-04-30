Καλαμάτα: Ενημέρωση για τις δυνατότητες του Επαγγελματικού Λυκείου

Τα 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας, σε συνεργασία με το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό στο πλαίσιο της «Ανοιχτής εβδομάδας», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 10 Μαΐου.

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση του κοινού για τις σύγχρονες δυνατότητες που προσφέρει το Επαγγελματικό Λύκειο, τις προοπτικές σταδιοδρομίας, καθώς και η εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τις εργαστηριακές υποδομές των σχολείων.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα προγράμματα σπουδών στους τομείς της Ηλεκτρολογίας, της Πληροφορικής, της Υγείας, της Μηχανολογίας και της Διοίκησης. Θα μπορούν, επίσης, να παρακολουθήσουν επιδείξεις εργαστηρίων, με μαθητές εν ώρα πρακτικής άσκησης, προσομοιώνοντας πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στη διάθεση του κοινού για συζητήσεις σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και για τον θεσμό του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας. Στο πλαίσιο της δράσης θα παρουσιαστούν κατασκευές και projects που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες των μαθητών. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο σχολικό συγκρότημα στην Κρήτης και Ρήγα Φεραίου. από τις 9 π.μ. έως τη 1μ.μ., για διδακτικές επισκέψεις Γυμνασίων και Α’ τάξης Λυκείων, ενώ το Σαββατοκύριακο 9-10 10 Μαΐου, από τις 10 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ., θα γίνονται επισκέψεις από γονείς και κηδεμόνες. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27210 83084 και 27210 21517.