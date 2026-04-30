Το 2ο Γυμνάσιο Μεσσήνης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στη διατήρηση και προβολή των τοπικών εθίμων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, και συνέδεσε την πολιτιστική κληρονομιά με τη σημερινή ψηφιακή εποχή. Στην υλοποίηση του έργου συνεργάστηκαν τα σχολεία Agrupamento de Escolas (Πορτογαλία), Instituto Fernando III (Ισπανία) και το 2ο Γυμνάσιο Μεσσήνης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων -που είχε την παιδαγωγική ευθύνη του έργου-, η εταιρεία πληροφορικής Digital Innovation (Θεσσαλονίκη) και ο εκπαιδευτικός οργανισμός EduBots (Εσθονία). Κεντρικός στόχος του «Wilos360» ήταν η καταγραφή της τοπικής παράδοσης με τη χρήση καμερών 360° και γυαλιών εικονικής πραγματικότητας (VR). Η τεχνολογία αυτή προσφέρει στον θεατή μια μοναδική εμπειρία «βυθιζόμενης πραγματικότητας», επιτρέποντάς του να συμμετέχει εικονικά στα δρώμενα. Συνολικά καταγράφηκαν έξι τοπικά έθιμα από κάθε σχολείο, τα οποία πλαισιώθηκαν από αναλυτικές περιγραφές και ιστορική τεκμηρίωση. Συνεντεύξεις με ειδικούς και λαογράφους.

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά σενάρια και φύλλα εργασίας για τη διδακτική αξιοποίηση του υλικού στα σχολεία. Το σύνολο του υλικού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος http://wilos360.eu.