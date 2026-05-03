Εκπαιδευτικοί του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας στο Τορίνο

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ121, εκπαιδευτικοί του 3ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας συμμετείχαν σε δράση κινητικότητας στο Τορίνο της Ιταλίας, η οποία αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης και αναβάθμισης των διδακτικών πρακτικών τους.

Συγκεκριμένα, ομάδα τριών φιλολόγων και μίας θεολόγου πραγματοποίησε, την εβδομάδα 13 έως 17 Απριλίου, επίσκεψη στο Κλασικό και Μουσικό Λύκειο του Τορίνο, στο πλαίσιο δράσης job shadowing.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρακολούθησαν τη διδασκαλία ανθρωπιστικών μαθημάτων, δίδαξαν και οι ίδιες, αξιοποιώντας εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, και αντάλλαξαν καλές πρακτικές με τους Ιταλούς συναδέλφους τους. Παράλληλα, γνώρισαν και εφάρμοσαν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στα Αρχαία Ελληνικά, τα Λατινικά, την Ιστορία και τα Θρησκευτικά, με έμφαση στη συνεργατική μάθηση, τη δημιουργική σκέψη και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συγκριτική ανάγνωση αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμένων, καθώς και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και η σύνδεση των ανθρωπιστικών μαθημάτων με τις τέχνες. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της βιωματικής μάθησης μέσα από επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και μουσεία. Τονίστηκε, επίσης, η κοινή πεποίθηση για τον πρωτεύοντα ρόλο των Ανθρωπιστικών Σπουδών στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και ενεργών, κριτικά σκεπτόμενων πολιτών.

Την επόμενη εβδομάδα, 20-25 Απριλίου, το σχολείο υποδέχθηκε δύο φιλολόγους και δέκα μαθητές από το Τορίνο. Οι Ιταλοί μαθητές φιλοξενήθηκαν από Ελληνες συνομηλίκους τους και βίωσαν την καθημερινότητα της ελληνικής σχολικής και οικογενειακής ζωής. Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας υλοποιήθηκε πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που περιλάμβανε παρακολούθηση μαθημάτων, πολιτιστικές δράσεις, εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών και χρήση ψηφιακών εργαλείων με παιγνιώδη χαρακτήρα για την προσέγγιση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν σημαντικούς αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους της περιοχής, όπως την Αρχαία Μεσσήνη, όπου παρακολούθησαν την τραγωδία «Μήδεια» από τη Βασιλική Ακαδημία Θεατρικών Τεχνών (RADA), καθώς και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας. Ιδιαίτερη σημασία είχε η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών φιλίας και συνεργασίας, τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο χωρών.

Οι κοινές εμπειρίες και η ουσιαστική επικοινωνία ενίσχυσαν σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοεκτίμησης, ενώ παράλληλα ενδυνάμωσαν τη διαπολιτισμική κατανόηση και δημιούργησαν σταθερές βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη συμβολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Ιωάννη Φραγκή, καθώς και του αντιδημάρχου Παιδείας Καλαμάτας, Ηλία Κουτίβα, για τη σταθερή υποστήριξή τους και τη συμβολή τους στην επιτυχή υλοποίηση αυτής, αλλά και όλων των δράσεων του σχολείου. Οπως αναφέρεται:

«Η συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβεβαιώνει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του σχολείου και αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημασία της συνεργασίας στην εκπαίδευση, η οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση ενεργών, υπεύθυνων και πολιτισμικά ευαισθητοποιημένων πολιτών, καθώς και στην ενίσχυση στενών δεσμών φιλίας μεταξύ των λαών της Ενωμένης Ευρώπης».