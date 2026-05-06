Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας τα σχολεία του Δήμου Μεσσήνης

Σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, τα σχολεία του Δήμου Μεσσήνης, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και βασικές καθημερινές ανάγκες λειτουργίας τους.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι τα προβλήματα παραμένουν άλυτα, παρά τη συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου μεταξύ του αρμόδιου αντιδημάρχου, των διευθυντών και διευθυντριών των σχολικών μονάδων και του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η μη καταβολή της πάγιας δόσης χρηματοδότησης, η οποία, όπως τονίζεται, είναι απαραίτητη για την κάλυψη βασικών αναγκών και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για μεγάλη έλλειψη σε γραφική ύλη, αναλώσιμα υλικά και είδη καθαρισμού, με τον Σύλλογο να σημειώνει ότι η προηγούμενη προμήθεια είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του περασμένου έτους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι, όπως καταγγέλλεται, εκπαιδευτικοί, διευθυντές και γονείς αναγκάζονται σε αρκετές περιπτώσεις να καλύπτουν απαραίτητα έξοδα από την τσέπη τους.

Ο ΣΕΠΕ Μεσσηνίας θέτει επίσης ζητήματα που αφορούν τον ξεπερασμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό των σχολείων, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτοτυπικά και εκτυπωτές, καθώς και τις καθυστερήσεις στην επισκευή τους. Επιπλέον, ζητά σαφή ενημέρωση για τους κωδικούς εξόδων, αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση της κρατικής επιχορήγησης, επαρκή στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας και ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι ο πρωτοβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος δεν επαρκεί, με τον Σύλλογο να καλεί τον Δήμο να προχωρήσει σε δευτεροβάθμιο αντισεισμικό έλεγχο, καθώς και σε μέτρα αντιπυρικής προστασίας σε κάθε σχολική μονάδα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας εκφράζει την έντονη ανησυχία του, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί κανένα από τα αιτήματα που έχουν τεθεί.

Παράλληλα, καταγγέλλει τόσο την κυβερνητική πολιτική, η οποία, όπως αναφέρει, «στραγγαλίζει οικονομικά τα σχολεία», όσο και τις δημοτικές αρχές που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και δεν διεκδικούν τους αναγκαίους πόρους. «Τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργούν με ψίχουλα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΕΠΕ Μεσσηνίας.