7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας: Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μόναχο

Η συνεργασία αυτή, που ξεκίνησε το 2019, αποτελεί ένα δυναμικό παράδειγμα σύγχρονης εκπαιδευτικής διπλωματίας και ουσιαστικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας, καθώς το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων σχολικών μονάδων στην Ελλάδα που εισήγαγαν και ανέδειξαν τον θεσμό της αδελφοποίησης σχολείων, ενισχύοντας τον ρόλο της εκπαίδευσης ως γέφυρα πολιτισμών, αξιών και συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης φιλοξενίας των Γερμανών μαθητών στην Καλαμάτα, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς φιλίας, αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των δύο σχολικών κοινοτήτων. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συνεργασία αυτή λόγω του ανθρωπιστικού και κλασικού προσανατολισμού του Wilhelmsgymnasium München, ενός ιστορικού γυμνασίου (έτος ίδρυσης 1559) με μακρά παράδοση στις κλασικές σπουδές. Το σχολείο αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και λατινικών, αναδεικνύοντας έτσι τον ελληνικό πολιτισμό και τις αξίες της Αρχαίας Ελλάδας ως θεμέλια του ευρωπαϊκού πνεύματος. Μέσα από τη διδασκαλία και τις παιδαγωγικές του πρακτικές, προβάλλει ιδεώδη όπως η δημοκρατία, η φιλοσοφία, η παιδεία και ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της γνώσης, στοιχεία που συνδέουν ουσιαστικά τις δύο χώρες σε ένα κοινό πολιτισμικό υπόβαθρο.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες στο Μόναχο, βιώνοντας από κοντά την καθημερινότητα, τις συνήθειες και τον πολιτισμό της γερμανικής κοινωνίας. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε έναν ουσιαστικό πυλώνα διαπολιτισμικής μάθησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, καθώς και στην καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα της Βαυαρίας, παρακολουθώντας μαθήματα και συμμετέχοντας σε δραστηριότητες στο Wilhelmsgymnasium. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση του σχολείου "Η επαφή αυτή ενίσχυσε την ανταλλαγή παιδαγωγικών πρακτικών και την κατανόηση διαφορετικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Ιδιαίτερη σημασία είχε η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε συνεργατικές δράσεις, όπως η περιήγηση στο ιστορικό κέντρο του Μονάχου μέσα από εκπαιδευτικό παιχνίδι με ξεναγούς τους ίδιους τους Γερμανούς μαθητές. Η δράση αυτή ενίσχυσε τη βιωματική μάθηση, την αυτενέργεια και την ουσιαστική επικοινωνία στη γλώσσα-στόχο".

Την Κυριακή έγινε η άφιξη και η υποδοχή από τις οικογένειες των Γερμανών μαθητών. Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν μαθήματα, υποδοχή από τη Διεύθυνση του σχολείου, δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης και επίσκεψη στην Allianz Arena. Την Τρίτη έγινε εκδρομή στη λίμνη Chiemsee, επίσκεψη στο παλάτι Herrenchiemsee και περιήγηση στο Fraueninsel. Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκαν επίσκεψη στο Μνημείο Νταχάου, δράσεις στο Olympiapark και στο BMW Welt, καθώς και κοινή συνάντηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Την Πέμπτη έγινε επίσκεψη στο Deutsches Museum, αποχαιρετισμός και αναχώρηση.

Το σχολείο σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι "Η δράση αυτή επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο της αδελφοποίησης σχολείων ως εργαλείο εκπαιδευτικής διπλωματίας, προάγοντας παράλληλα τη συνεργασία, την πολιτισμική κατανόηση, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτισμική νοημοσύνη μαθητών και εκπαιδευτικών. Το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές, διεθνείς συνεργασίες και την προώθηση των ανθρωπιστικών αξιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενεργών, δημοκρατικών και παγκόσμιων πολιτών".