«Δρόμοι Καριέρας» από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η 2η Ημέρα Καριέρας με τίτλο «Δρόμοι Καριέρας» θα διοργανωθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10 π.μ., στο κτήριο της Σχολής Οικονομίας & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, στο πλαίσιο της δράσης «Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τη Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε.), το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Μεγαλόπολης και το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και φορέων της περιοχής.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της διασύνδεσης φοιτητών, αποφοίτων, νέων επαγγελματιών και ανέργων με την αγορά εργασίας, καθώς και η ανάδειξη νέων επαγγελματικών και αναπτυξιακών ευκαιριών που δημιουργούνται στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Η εκδήλωση Δρόμοι Καριέρας 2026 θα φιλοξενήσει περισσότερες από 30 επιχειρήσεις και οργανισμούς από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν σύντομες επαγγελματικές συνεντεύξεις, να γνωρίσουν στελέχη ανθρώπινου δυναμικού και να ενημερωθούν για διαθέσιμες θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης. Μεταξύ των εταιρειών που θα συμμετέχουν ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι DEMO ΑΒΕΕ, WINMEDICA Α.Ε., SKYWALKER.gr, Famiglia Di Pasta, Mentor Career, Meraki People κ.α.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα ομιλιών και workshops με θεματικές που αφορούν: τις πραγματικές ανάγκες και τα skill gaps της αγοράς εργασίας, το LinkedIn, τη χρήση AI και τις σύγχρονες τεχνικές αναζήτησης εργασίας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις καλές πρακτικές καριέρας, τις επαγγελματικές ευκαιρίες στον χώρο της υγείας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την πιστοποίηση δεξιοτήτων και τις προοπτικές απασχόλησης στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν στελέχη επιχειρήσεων, ειδικοί ανθρώπινου δυναμικού, coaches και εκπρόσωποι φορέων, μεταξύ των οποίων ο HR Director της DEMO ΑΒΕΕ Κωνσταντίνος Κοτσίφης, η HR Business Partner της WINMEDICA Θεοδώρα Λαντούρη, ο Διευθυντής Επιχειρησιακής Συνέχειας της SKYWALKER.gr Σωτήρης Χατζηιωαννίδης, η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Παλλάδιου Κέντρου Αποκατάστασης Κατερίνα Καρνιαδάκη, η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Θεοδώρα Σπανού, καθώς και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και επαγγελματικής κοινότητας της Αρκαδίας.

Η είσοδος και η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης careerday.ejust4skills.gr.