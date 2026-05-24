Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα στα Νηπιαγωγεία

Για τον λόγο έχει προγραμματιστεί στάση εργασίας του συλλόγου, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι.

Σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του συλλόγου επισημαίνει “Νηπιαγωγεία ώρα μηδέ, γιατί η κατάρρευση των δημόσιων δομών είναι η επιλογή του υπουργείου. Δεν θα το επιτρέψουμε” και παρατηρεί:

“Η Προσχολική Αγωγή, το κρίσιμο αυτό κομμάτι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αποτελεί το κατώφλι εισόδου του παιδιού στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπου το νήπιο θα πρέπει να κατακτήσει μια σειρά από σύνθετες γνώσεις και χαρακτηριστικά, υλοποιείται σε συνθήκες που μπορούν να χαρακτηριστούν τουλάχιστον αναντίστοιχες με τις σύγχρονες ανάγκες παιδιών και εκπαιδευτικών.

Και τη φετινή χρονιά βιώνουμε έναν αντιπαιδαγωγικό και απαράδεκτο «κόφτη» στα τμήματα των νηπίων, βίαιες και αναγκαστικές στοιβάξεις 25 μαθητών. Πληθώρα ακατάλληλων αιθουσών, αίθουσες κλουβιά και κοντέινερ που στεγάζουν νήπια. Εξαντλητικό ωράριο για τις/τους νηπιαγωγούς. Νήπια με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παραμένουν αστήριχτα. Υποχρηματοδότηση μέσα από την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Επιφόρτιση των προϊσταμένων με επιπλέον διοικητικά καθήκοντα, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να δουλεύουν ώρες μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου.

Προφανώς αυτή η εικόνα είναι αποτέλεσμα της συνολικότερης πολιτικής όπως για παράδειγμα, της μεταφοράς της ευθύνης των σχολικών κτηρίων στους δήμους δίχως τους απαραίτητους αντίστοιχους πόρους και προσωπικό. Μιας πολιτικής διαχρονικής, που δεν στηρίζει τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό: πολυπληθή τμήματα, σχολεία χωρίς βασικά υλικά, χωρίς συντηρήσεις, χωρίς δυνατότητα να λειτουργήσουν αξιοπρεπώς με γραφειοκρατία χωρίς έλεος και νηπιαγωγούς με εργασιακή εξουθένωση”.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας δηλώνει ότι “διεκδικούμε συγκεκριμένα μέτρα για: 15% για την παιδεία από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης προς τους Δήμους για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, καθώς και για μαζικές μόνιμες προσλήψεις τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες περιοδικής, ολοκληρωμένης συντήρησης των σχολείων.

Μείωση των μαθητών ανά τμήμα, στο Νηπιαγωγείο αναλογία εκπαιδευτικών- μαθητών 1/15.

Μείωση ωραρίου των νηπιαγωγών στη βάση της απόφασης της 91ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ (26 – 29/06/2022) που έλαβε ομόφωνη απόφαση για άρση της ανισότητας του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων (νηπιαγωγών, δασκάλων, ειδικοτήτων) σε σχέση με το αντίστοιχο των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστριες/ες-τραπεζοκόμους κλπ.) με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας σε όλη την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

Σύγχρονα ασφαλή κτίρια. Ανεγέρσεις νέων σχολικών μονάδων. Όχι στα κοντέινερ και τα ΣΔΙΤ.

Όχι στους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών και τα Voucher στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Η πρώιμη παρέμβαση μαθητών με αναπηρία/ ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να υπηρετείται από ένα δομημένο επιστημονικά, δημόσιο και δωρεάν πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης με δημόσιους λειτουργούς με σταθερές δομές υποστήριξης των αναγκών τους”.