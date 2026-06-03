Σημαντικές διακρίσεις μαθητών των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά

Συγκεκριμένα, στους Ρητορικούς Αγώνες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα Δημοτικά Σχολεία, η Κατερίνα Μάκιου κατέκτησε την 1η θέση στην Εκφραστική Ανάγνωση, ενώ η Αλίνα Δημητρίου κατέκτησε τη 2η θέση στον Αυθόρμητο Λόγο, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας στον χώρο της ρητορικής και της έκφρασης.

Παράλληλα, ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν και η παρουσία των μαθητών στους Σχολικούς Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΩΝ Μεσσηνίας. Η Μαρία Χατζή κατέκτησε την 1η θέση στο άλμα εις μήκος κοριτσιών, ο Νίκος Δημόπουλος τη 2η θέση στο άλμα εις μήκος αγοριών και ο Ευθύμης Μπούρας την 3η θέση στο ίδιο αγώνισμα. Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις αποτελούν καρπό της προσπάθειας, της επιμονής και της αγάπης των μαθητών για τη μάθηση και τον αθλητισμό. Οπως αναφέρεται από το σχολείο, “οι επιτυχίες αυτές αποτελούν πηγή έμπνευσης για ολόκληρη τη σχολική μας κοινότητα και μας γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον".