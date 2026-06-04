2ο Νηπιαγωγείο Μεσσήνης: Συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή του «Kaleduscope»

Πρόκειται για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Η συμμετοχή του 2ου Νηπιαγωγείου Μεσσήνης στο πρόγραμμα προέκυψε έπειτα από πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, με την υποστήριξη της Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών. Στο πλαίσιο της υποστήριξης της δράσης, ο δήμαρχος Μεσσήνης εξασφάλισε και παρέδωσε στο νηπιαγωγείο μια σύγχρονη Smart TV με σύνδεση στο διαδίκτυο, ενισχύοντας τις τεχνολογικές υποδομές του σχολείου και διευκολύνοντας την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών εργαλείων από τις εκπαιδευτικούς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Παιδείας ενημερώθηκαν από το εκπαιδευτικό προσωπικό για τη λειτουργία της πλατφόρμας, καθώς και για τον σχεδιασμό των πρώτων ψηφιακών μαθημάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σε δήλωσή του ο Γιώργος Αθανασόπουλος τόνισε: «Η εκπαίδευση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις για το μέλλον του τόπου μας. Η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων συμβάλλει στην αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας και στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά. Ο Δήμος Μεσσήνης θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τις σχολικές μονάδες και κάθε πρωτοβουλία που προάγει την καινοτομία και την ποιότητα στην εκπαίδευση».

Παράλληλα, συνεχάρη τη Διευθύντρια Γεωργία Τζήλου και τις εκπαιδευτικούς του 2ου Νηπιαγωγείου Μεσσήνης για το έργο και την προσπάθειά τους, που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του σχολείου και στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.