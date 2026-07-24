«Γιορτή του Αλιέα» στον Άγιο Ανδρέα

Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην παραλία του Αγίου Ανδρέα, αύριο Σάββατο στις 8.30 μ.μ., ενώ η δεύτερη θα γίνει την Κυριακή στις 9 μ.μ. στην παραλία Πεταλιδίου, όπου διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά. Τη διοργάνωση, με πρωτοβουλία του Δήμου Μεσσήνης, στηρίζουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Πελοποννήσου.

Η θεματική γιορτή στοχεύει στην ενίσχυση της σχέσης μας με τη θάλασσα ως φορέα πολιτισμού, ιστορίας και ταυτότητας και στην ανάδειξη της θάλασσας και του πλούτου της. Χρόνο με τον χρόνο κερδίζει το ενδιαφέρον τόσο των επισκεπτών όσο και των κατοίκων της περιοχής, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την αναγκαιότητα ανάπτυξης της αλιείας, τη διασύνδεσή της με τον τουριστικό τομέα καθώς και την ενίσχυση και διατήρηση της παραδοσιακής αλιείας.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει μουσική και χορό, παρουσίαση της διατροφικής αξίας των αλιευμάτων, μαγειρική και κεράσματα. Στη διοργάνωση συμμετέχουν το Αλιευτικό Σωματείο «Ο Φάρος» Πεταλιδίου, ο Σύλλογος Γυναικών Πεταλιδίου, η Λαϊκή Ορχήστρα Ωδείου Μεσσήνης υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Αντώνη Φιλόπουλου καθώς και το Λιμενικό Σώμα.