Δήμο Πύλου – Νέστορος: Κυριότητα σε παλιό Νοσοκομείο και ακίνητο στις “Σπηλιές”

Δύο σημαντικά ακίνητα, το παλιό Νοσοκομείο Πύλου και ο περιβάλλων χώρος και το ακίνητο στην περιοχή “Σπηλιές” της Πύλου, παραχωρούνται στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, με σκοπό να αξιοποιηθούν προς όφελος των δημοτών.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Πύλου – Νέστορος σημειώνει:

“Μετά από μια επίπονη, συντονισμένη και μεθοδική προσπάθεια αρκετών μηνών, ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Παναγιώτης Καρβέλας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την πόλη της Πύλου και την τοπική κοινωνία.

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Νομού Μεσσηνίας και με ομόφωνη απόφασή της, αποφασίστηκε η πλήρης παραχώρηση προς τον Δήμο Πύλου-Νέστορος δύο ακινήτων μεγάλης αξίας και ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή: Του ακινήτου του παλαιού Νοσοκομείου Πύλου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτού και του ακινήτου στην περιοχή «Σπηλιές» της Πύλου.

Η παραχώρηση αυτή αποτελεί την επίλυση ενός διαχρονικού αιτήματος της κοινωνίας της Πύλου, ένα όνειρο πολλών δεκαετιών που σήμερα γίνεται πραγματικότητα, δημιουργώντας νέες δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων χώρων προς όφελος των πολιτών, της κοινωνικής συνοχής και της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου.

Η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες από τις υπηρεσίες του Δήμου Πύλου-Νέστορος και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χάρη στη συστηματική εργασία, τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τη συνεχή παρακολούθηση της διαδικασίας από τη δημοτική αρχή”.

Ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας δήλωσε:

“Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την Πύλο και για όλους τους δημότες μας. Ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, που παρέμενε ανοικτό για πολλές δεκαετίες, παίρνει πλέον σάρκα και οστά.

Θέλω να εκφράσω δημόσια τις θερμές μου ευχαριστίες στον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας κ. Χρήστο Παπαργυρόπουλο, στον πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Μεσσηνίας κ. Ηλία Οικονομόπουλο, καθώς και στο μέλος της Επιτροπής κ. Παρασκευή Αγγελοπούλου, προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Μεσσηνίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., για τη θετική τους στάση, τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής διαδικασίας.

Παράλληλα, ευχαριστώ θερμά τα στελέχη του Δήμου μας, τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, την Υπηρεσία Δόμησης Πύλου-Νέστορος, τους ειδικούς συνεργάτες του δημάρχου και όλους όσους εργάστηκαν αθόρυβα, με υπευθυνότητα και επιμονή, ώστε να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα.

Με την απόκτηση αυτών των δύο σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος μεγαλώνει ουσιαστικά τη δημοτική του περιουσία και δημιουργεί νέες δυνατότητες για το μέλλον. Η περιουσία ενός Δήμου αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε, να την ενισχύουμε και να την αξιοποιούμε προς όφελος των δημοτών μας.

Η σημερινή δημοτική αρχή αποδεικνύει στην πράξη ότι εργάζεται για τη διασφάλιση των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας, με στόχο να παραδίδει περισσότερα και όχι λιγότερα στις επόμενες γενιές. Η δημοτική περιουσία πρέπει να αυξάνεται και να αξιοποιείται προς όφελος των πολιτών, σε αντίθεση με πρακτικές του παρελθόντος που οδήγησαν σε απώλεια ή συρρίκνωσή της.

Τα συγκεκριμένα ακίνητα δεν αποτελούν απλώς περιουσιακά στοιχεία, αλλά κρίσιμες υποδομές κοινωνικής και αναπτυξιακής αξίας.

Το παλαιό Νοσοκομείο Πύλου, με την κατάλληλη αξιοποίηση και τις απαραίτητες παρεμβάσεις, μπορεί να αποτελέσει έναν σύγχρονο χώρο διημέρευσης και υποστήριξης της τρίτης ηλικίας, έναν χώρο κοινωνικής φροντίδας, επικοινωνίας και δημιουργικής απασχόλησης για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

Παράλληλα, ο χώρος στις «Σπηλιές» της Πύλου μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό κοινόχρηστο χώρο αναφοράς για την πόλη και τους κατοίκους της, με τη δημιουργία σύγχρονου χώρου για τη δημοτική λαϊκή αγορά, τη διαμόρφωση δημοτικού πάρκου και χώρου πρασίνου και αναψυχής, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένου χώρου στάθμευσης, που θα συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη λειτουργία της πόλης, στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στην αναβάθμιση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών.

Η δημοτική αρχή λειτουργεί με σχέδιο, συνέπεια και αποτελεσματικότητα, προασπίζοντας καθημερινά τα συμφέροντα των δημοτών μας. Τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας είναι πλέον ξεκάθαρα και ορατά.

Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα να διεκδικούμε, να προστατεύουμε και να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα προς όφελος της κοινωνίας, της ποιότητας ζωής των πολιτών και της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου Πύλου-Νέστορος”.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει: “Η επιτυχία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας του Δήμου Πύλου-Νέστορος με το αρμόδιο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, την Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η δημοτική αρχή συνεχίζει με υπευθυνότητα, στρατηγικό σχεδιασμό και αποτελεσματικότητα να διεκδικεί και να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που ενισχύει την τοπική κοινωνία και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο μας”.