Βολές Χρυσομάλλη για αποσπάσεις στη Βιβλιοθήκη

«Τη γενικόλογη διαβεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και των παραρτημάτων της στην Τριφυλία και στη Μεσσήνη, καταγράφει η απάντηση της Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη στη σχετική Ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτου Χρυσομάλλη, έπειτα από την έγκριση μόνο 2 αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το χρονικό διάστημα 2026-2029, αντί για τις 7 θέσεις που είχαν ζητηθεί.»

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του κ. Χρυσομάλλη σύμφωνα με την οποία: «Εντούτοις, στην ίδια απάντηση δεν αναλαμβάνεται καμία δέσμευση από πλευράς Υπουργείου για την άμεση κάλυψη των αναγκών με τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αποσπάσεων, όπως είχε ζητήσει ο Μίλτος Χρυσομάλλης, μέσω της οποίας θα εξασφαλιζόταν και η λειτουργία της Βιβλιοθήκης και των παραρτημάτων της.

Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Βιβλιοθήκης μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, καθώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς υπαλλήλων του Δημοσίου, ενώ στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων των ετών 2020, 2021 και 2023 αποφασίστηκε η κάλυψη με μόνιμο προσωπικό 4 από τις 8 κενές οργανικές θέσεις του φορέα, εκ των οποίων 2 θέσεις ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, 1 θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας και 1 θέση ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Μέχρι σήμερα έχει καλυφθεί μόνο η θέση ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ήδη από το 2025, αλλά οι άλλες 3 θέσεις βιβλιοθηκονόμων που θα έλυναν το πρόβλημα λειτουργίας της Βιβλιοθήκης παραμένουν κενές, καθώς οι διοριστέοι δεν αποδέχθηκαν το διορισμό τους. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, έχει ζητηθεί από το ΑΣΕΠ είτε η αναπλήρωση τους με επιλαχόντες, ή η επαναπροκήρυξη της θέσης, χωρίς βέβαια να γίνεται αναφορά στην πορεία ή το χρόνο της κάλυψης της.

“Παρά το αίτημα μας και τις φωνές της τοπικής κοινωνίας της Μεσσηνίας για επανεξέταση των αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας και στα παραρτήματα Τριφυλίας και Μεσσήνης, το Υπουργείο Παιδείας δε δεσμεύεται ρητά στην απάντησή του, με αποτέλεσμα η ΔΗΚΕΒΙ να πρέπει να λειτουργήσει με τους δύο εκπαιδευτικούς που εγκρίθηκε η απόσπασή τους. Αν και το ίδιο το Υπουργείο παραδέχεται ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς υπαλλήλων του Δημοσίου να μεταταγούν, ούτε από πλευράς διοριστέων να αποδεχθούν το διορισμό τους στη Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας, επιλέγει να μην τροποποιήσει την υπουργική απόφαση αποσπάσεων για το 2026 και να διατηρήσει την κατάσταση ως έχει. Φαίνεται ότι οι ανάγκες της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Αθήνα, η οποία απορροφά 80 αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από σύνολο 122, είναι σαφώς υπέρτερες από τις ανάγκες 29 Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας που θα πρέπει να «μοιραστούν» 42 εκπαιδευτικούς. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες στην επαρχία είναι ζωντανά κύτταρα εκπαίδευσης και οφείλουμε τουλάχιστον να τους διαθέτουμε το προσωπικό που απαιτούν για την εύρυθμη λειτουργία τους, ειδικά μάλιστα όταν έχουν να επιδείξουν δραστηριότητες που έχουν ωφελήσει χιλιάδες παιδιά και αποτελούν με τη λειτουργία τους φάρους φιλαναγνωσίας για τον τόπο μας.”, σημείωσε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.»