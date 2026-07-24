Πολιτιστικός Σύλλογος Μουζακίου: Την κωμωδία "Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα" ανεβάζει το θεατρικό τμήμα

Την κοινωνική κωμωδία "Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα" των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, “ανεβάζει” το φετινό καλοκαίρι το θεατρικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μουζακίου.

Η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης είναι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:15 μ.μ., στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου.

Πρόκειται για το 27ο θεατρικό έργο που “ανεβάζει” το δραστήριο θεατρικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μουζακίου, από το 1987 έως σήμερα.

Η σκηνοθεσία είναι του Κώστα Κλάγκου, ενώ παίζουν οι ερασιτέχνες ηθοποιοί Τάκης Κυριακόπουλος, Χρύσα Μαρίνη, Χρήστος Καλογερόπουλος, Κατερίνα Γύφτου, Κωνσταντίνα Μαρίνη, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Βούλα Ζαχαροπούλου, Αιμιλία Καλύβα και Νίκος Ελέζι.

Πρόκειται για μία αγαπημένη κωμωδία με έξυπνο χιούμορ, που σατιρίζει καταστάσεις της εποχής μας, περνώντας μηνύματα κατά του ρατσισμού και των κοινωνικών στερεοτύπων.

Οι επόμενες παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 31 Ιουλίου στη Χώρα, την Τρίτη 4 Αυγούστου στο Κοπανάκι και την Τρίτη 11 Αυγούστου στην Πύλο.

Κ.Ηλ.