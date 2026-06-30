Μήνυμα της Ενωσης Γονέων Καλαμάτας στον Χρ. Δήμα: “Τα σχολεία δεν έχουν ανάγκη από φιέστες αλλά από αύξηση κρατικής χρηματοδότησης”

Οι επικεφαλής του ανέφεραν: “Η Ενωση έρχεται και υλοποιεί τις αποφάσεις που έχουμε λάβει στις τελευταίες μας γενικές συνελεύσεις, όπου συμμετέχουν γονείς από όλα τα σχολεία του δήμου μας” και οι αποφάσεις αυτές λένε ότι εξαιτίας της τραγικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι περισσότερες σχολικές μονάδες της πόλης μας και εξαιτίας της υποχρηματοδότησης γενικά της παιδείας στην χώρα μας, έχουμε αποφασίσει ότι όταν κυβερνητικός παράγοντας επισκεφτεί κάποιο σχολείο της πόλης μας, θα παραβρεθούν γονείς για να του επιδώσουν το παρόν υπόμνημα.

Έτσι λοιπόν, κ. υπουργέ σας «καλωσορίζουμε» στην πόλη της Καλαμάτας, όπου:

Υπάρχει σχολείο κατασκευασμένο το 1905 (5ο Δημοτικό). Υπάρχει σχολείο που έγινε δωρεά από την Ολλανδική κυβέρνηση μετά τους σεισμούς του 1986, ως προσωρινή λύση και συμπληρώνει σχεδόν 40 χρόνια σε λυόμενο (17ο Δημοτικό). Και άλλα σχολεία που λειτουργούν ακόμα σε λυόμενα (4ο , 11ο Νηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο Ασπροχώματος). Ειδικό δημοτικό και νηπιαγωγείο, που ενώ υπάρχει μελέτη σχεδόν 10 χρόνια τώρα, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει (δεν έχει ούτε ανάδοχο). Το Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο όπου λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια, χωρίς κτίριο. Κανένα σχολείο δεν τηρεί τους κανόνες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας. Στην σεισμογενή πόλη μας, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι στατικής επάρκειας. Τα σχολεία της αντιμετωπίζουν εκατοντάδες προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας (με μούχλα και σοβάδες που πέφτουν), με απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις και υποδομές, χωρίς υλικοτεχνική υποδομή, με χαλασμένα καλοριφέρ, χωρίς κλιματισμό, με επικίνδυνους περιβάλλοντες χώρους, με ανύπαρκτα πεζοδρόμια, με μη επαρκές προσωπικό καθαριότητας, με ελάχιστη χρηματοδότηση όπου οι διευθυντές μας δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε τα αναλώσιμα, και πολλά άλλα προβλήματα”.

Συνεχίζοντας, το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων δηλώνει ότι καλωσορίζει τον υπουργό “στο σχολείο: Όπου, μαθητής με κινητικά προβλήματα αποφοίτησε μετά από 3 χρόνια και ακόμα ο ανελκυστήρας δεν λειτούργησε. Στο σχολείο που δεν έχει τις απαιτούμενες αίθουσες, για να φιλοξενήσει τους μαθητές του. Στο σχολείο που οι τουαλέτες του και πολύ άλλοι χώροι του είναι ντροπή για όλους σας.

Στις πολλές συναντήσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς με την δημοτική αρχή της πόλης, κοινή διαπίστωση τόσο των συλλόγων γονέων όσο και του δημάρχου, είναι ότι τα σχολεία έχουν εγκαταλειφθεί από την κυβέρνηση (και την σημερινή και τις παλιότερες) και έχουν ρίξει στους δήμους δυσανάλογο βάρος, χωρίς τους ανάλογους πόρους, χωρίς το ανάλογο προσωπικό. Και μιλάμε για 96 σχολικές μονάδες που φιλοξενούν πάνω από 11.000 μαθητές, όπου στην πραγματικότητα για τις ανάγκες τους ασχολούνται μόνο 2 άτομα προσωπικό και η χρηματοδότηση τους για την συντήρηση ετησίως δεν ξεπερνά τις 270.000 ευρώ!!!

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, είναι εκατοντάδες, και εξαιτίας της χρόνιας αδιαφορίας των κυβερνήσεων, έχουν συσσωρευτεί, και το όποιο χρηματοδοτικό εργαλείο που βρίσκεται κατά καιρούς, μοιάζει σταγόνα στον ωκεανό.

Και «κλείνοντας» αυτήν την παρέμβαση μας, κατά την γνώμη μας, τα σχολεία δεν έχουν ανάγκη από κυβερνητικές φιέστες. Έχουν ανάγκη από γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, Έχουν ανάγκη από μόνιμο και επαρκές επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, τόσο σε συντήρηση, όσο και σε σχεδιασμό νέων έργων”.