Παναγιώτης Μουτσιόπουλος: Η πορεία ενός αριστούχου φοιτητή από την Καλαμάτα στο Λουξεμβούργο

Ο Παναγιώτης Μουτσιόπουλος ανήκει σε εκείνη τη νέα γενιά ανθρώπων που αποδεικνύει πως η συνέπεια, η αγάπη για τη γνώση και η αφοσίωση σε έναν στόχο μπορούν να ανοίξουν δρόμους με ουσιαστικές προοπτικές.

Απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως πρωτεύσας φοιτητής, λαμβάνοντας εύφημη μνεία για την ακαδημαϊκή του πορεία και τις επιδόσεις του.

Με συμμετοχή στο Εργαστήριο FINDACCR, εμπειρία Erasmus στο Πανεπιστήμιο του Μαυροβουνίου, παρουσία στους εθνικούς τελικούς του CFA Institute Research Challenge 2024 και σημαντικές διακρίσεις, ο ίδιος δείχνει πως δεν αντιμετωπίζει τις σπουδές ως έναν τυπικό σταθμό, αλλά ως μια διαρκή διαδικασία εξέλιξης.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 μάλιστα, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα, ξεκινώντας το MSc in Wealth Management στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Με καταγωγή από την Μακεδονία και την Ηπειρο, πρόκειται για έναν ξεχωριστό νέο, με ήθος, καθαρή σκέψη και μεγάλες δυνατότητες, που φαίνεται πως έχει μπροστά του μια διαδρομή γεμάτη προοπτικές. Μιλώντας στην “Ε”, ο Παναγιώτης Μουτσιόπουλος αναφέρθηκε στην πορεία του, στις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν, στην αξία της έρευνας και της διεθνούς ακαδημαϊκής εμπειρίας, αλλά και για τα όνειρά του στον χώρο της χρηματοοικονομικής.

Συνέντευξη στον Τάσο Ανδρικόπουλο

-Η ολοκλήρωση των σπουδών σου και η αναγνώρισή σου ως πρωτεύσαντα απόφοιτου του Τμήματος αποτελούν μια σημαντική στιγμή. Πώς βίωσες την ημέρα της ορκωμοσίας και τι συναισθήματα σου άφησε;

Η ημέρα της ορκωμοσίας είχε για εμένα έναν διττό χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά, ήταν μια ιδιαίτερα χαρούμενη και τιμητική στιγμή, καθώς είχα την ευκαιρία να ορκιστώ μαζί με τους συμφοιτητές μου, ανθρώπους με τους οποίους μοιραστήκαμε κοινές εμπειρίες, προκλήσεις και στόχους κατά τη διάρκεια των σπουδών μας. Παράλληλα, η παρουσία των καθηγητών μας και των ανθρώπων που μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια έκανε τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή. Η απονομή της εύφημης μνείας ως πρωτεύσαντα απόφοιτου του Τμήματος αποτέλεσε ασφαλώς μια σημαντική τιμή και μια αναγνώριση της προσπάθειας που προηγήθηκε. Από την άλλη πλευρά, η ορκωμοσία λειτούργησε και ως υπενθύμιση ότι η μάθηση δεν ολοκληρώνεται με την απόκτηση ενός πτυχίου. Πάντα έβλεπα το πανεπιστήμιο κυρίως ως χώρο γνώσης, εξέλιξης και αναζήτησης νέων ιδεών. Έτσι, περισσότερο από το τέλος μιας διαδρομής, η συγκεκριμένη ημέρα συμβόλιζε για εμένα την αρχή του επόμενου βήματος.

-Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε να επιλέξεις το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και, κοιτάζοντας σήμερα πίσω, θεωρείς ότι δικαιώθηκες από αυτή την επιλογή;

Δοθέντος του ενδιαφέροντός μου για τα χρηματοοικονομικά ήδη από τα χρόνια του Γυμνασίου, γνώριζα ότι ήθελα να ακολουθήσω σπουδές σχετικές με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ωστόσο, η επιλογή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έγινε και με πρακτικά κριτήρια. Γνωρίζοντας περίπου το εύρος των επιδόσεών μου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, αξιολόγησα τις διαθέσιμες επιλογές και η Καλαμάτα ήταν η πόλη που μου φάνηκε πιο ελκυστική για να ζήσω και να σπουδάσω. Κοιτάζοντας σήμερα πίσω, θεωρώ ότι αυτή η επιλογή με δικαίωσε απόλυτα. Απέκτησα γνώσεις με συστηματικό και δομημένο τρόπο από καθηγητές με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέλιξή μου. Παράλληλα, γνώρισα ανθρώπους με τους οποίους ανέπτυξα σχέσεις που εκτιμώ ιδιαίτερα μέχρι σήμερα. Επιπλέον, μέσω του Τμήματος είχα πρόσβαση σε ερευνητικές δράσεις, επαγγελματικές ευκαιρίες, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις με στελέχη της αγοράς, εμπειρίες που διεύρυναν σημαντικά τους ορίζοντές μου. Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη επιλογή υπήρξε καθοριστική για την πορεία μου.

-Η συμμετοχή σου στην ερευνητική ομάδα FINDACCR αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κομμάτι της φοιτητικής σου πορείας;

Η συμμετοχή μου υπήρξε μία από τις πιο ουσιαστικές εμπειρίες των φοιτητικών μου χρόνων. Μέσα από το εργαστήριο είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων για μαθητές και φοιτητές, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα δημιουργικές και ευχάριστες. Παράλληλα, ήρθα πιο κοντά σε καθηγητές που αγαπούν πραγματικά την έρευνα και είχαμε πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από τη χρηματοοικονομική, την οικονομία και την επιστημονική μεθοδολογία. Από αυτές τις συζητήσεις προέκυψαν ερευνητικές εργασίες και συνεργασίες που με βοήθησαν να κατανοήσω καλύτερα πώς παράγεται η γνώση και να αναπτύξω την κριτική μου σκέψη. Αυτό θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο κέρδος από τη συμμετοχή μου στο Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών Μελετών (FINDACCR), το οποίο μου έδωσε την ευκαιρία να δω την έρευνα όχι μόνο ως ακαδημαϊκή διαδικασία, αλλά και ως έναν τρόπο να προσεγγίζουμε τα προβλήματα με συστηματικότητα και επιστημονική σκέψη.

-Ποια είναι η πιο δυνατή ανάμνηση που κρατάς από τα χρόνια σου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου;

Είναι δύσκολο να ξεχωρίσω μία μόνο ανάμνηση από τα χρόνια μου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, γιατί διαφορετικές εμπειρίες επηρέασαν διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα και της εξέλιξής μου. Μία από τις πιο έντονες εμπειρίες ήταν η συμμετοχή μου στο CFA Institute Research Challenge. Απαιτούσε σημαντική δέσμευση χρόνου, συνεχή συνεργασία με τους συμφοιτητές μου και ισορροπία με τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις. Ήταν μια απαιτητική αλλά εξαιρετικά απολαυστική εμπειρία, την οποία θα επέλεγα ξανά χωρίς δεύτερη σκέψη. Παράλληλα, κρατώ με ιδιαίτερη νοσταλγία κάποιες απλές στιγμές της καθημερινότητας στο πανεπιστήμιο: διαλέξεις σε μαθήματα που με ενδιέφεραν πραγματικά, όταν δεν ήθελα να τελειώσει το μάθημα, αλλά και συζητήσεις με καθηγητές εκτός αίθουσας, που συχνά αποδείχθηκαν εξίσου πολύτιμες με το ίδιο το μάθημα. Αυτές οι μικρές στιγμές είναι τελικά εκείνες που συνθέτουν τις πιο όμορφες αναμνήσεις της φοιτητικής ζωής.

-Η εμπειρία του Erasmus στο Πανεπιστήμιο του Μαυροβουνίου διεύρυνε τους ορίζοντές σου τόσο επιστημονικά όσο και προσωπικά. Τι είναι αυτό που κράτησες περισσότερο από αυτή την περίοδο;

Η εμπειρία μου στο Πανεπιστήμιο του Μαυροβουνίου είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς πραγματοποιήθηκε κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών μου. Εκείνη την περίοδο προσπαθούσα παράλληλα να ολοκληρώσω τις ακαδημαϊκές μου υποχρεώσεις και να προετοιμάσω τις αιτήσεις μου για μεταπτυχιακές σπουδές, γεγονός που έκανε την εμπειρία αρκετά απαιτητική αλλά και ιδιαίτερα δημιουργική. Αυτό που κρατώ περισσότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδέθηκε η θεωρία με την πράξη. Στο πλαίσιο μιας εργασίας στο μάθημα της Στατιστικής, μαζί με μία συμφοιτήτριά μου χρειαστήκαμε δεδομένα από την Κεντρική Τράπεζα του Μαυροβουνίου για να εφαρμόσουμε μια παραλλαγή της εξίσωσης Mincer. Αντί να αρκεστούμε σε όσα βρίσκαμε διαδικτυακά, επισκεφθήκαμε την Τράπεζα και ζητήσαμε τα στοιχεία από κοντά, κάτι που μου έμεινε έντονα στη μνήμη. Παράλληλα, θυμάμαι μαθήματα που πραγματοποιούνταν εκτός αίθουσας, ακόμη και σε πάρκα της πόλης, καθώς και την ιδιαίτερη προθυμία και καλοσύνη των καθηγητών και των συμφοιτητών μου. Αυτές οι εμπειρίες με βοήθησαν να δω την εκπαίδευση και τη συνεργασία από μια διαφορετική οπτική.

-Η συμμετοχή σου στους εθνικούς τελικούς του CFA Institute Research Challenge και η υποτροφία του Ομίλου Πολίτης αποτέλεσαν σημαντικές διακρίσεις. Τι σημαίνουν για σένα αυτές οι αναγνωρίσεις και τι σου δίδαξαν;

Η συμμετοχή μου στο CFA Institute Research Challenge ήταν μία από τις πιο απαιτητικές αλλά και πιο εποικοδομητικές εμπειρίες των φοιτητικών μου χρόνων. Μέσα από τον διαγωνισμό ήρθα σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών εννοιών και εργαλείων, ενώ συνεργάστηκα στενά με τους συμφοιτητές μου για την ανάλυση και αποτίμηση μιας εισηγμένης εταιρείας. Η εμπειρία αυτή με βοήθησε να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στην έρευνα, την αποτίμηση επιχειρήσεων και τις παρουσιάσεις, ενώ παράλληλα μου δίδαξε τη σημασία της συνεργασίας, της προσαρμοστικότητας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Αντίστοιχα, η υποτροφία του Ομίλου Πολίτη αποτέλεσε για εμένα μια ιδιαίτερα τιμητική αναγνώριση. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τη σημαντική συμβολή του Δήμου Περιστερίου, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία της δράσης και συνέβαλε ουσιαστικά στην οργάνωσή της, καθώς και στην ανάδειξη των αριστούχων φοιτητών. Το γεγονός ότι ένας οργανισμός με σημαντική παρουσία και προσφορά τόσο στην τοπική κοινωνία του Περιστερίου όσο και ευρύτερα στην Αθήνα επέλεξε να επιβραβεύσει την προσπάθεια νέων ανθρώπων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, έχει ιδιαίτερη αξία. Τέτοιες πρωτοβουλίες υπενθυμίζουν στους νέους ότι η προσπάθειά τους αναγνωρίζεται και τους δίνουν επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουν να εξελίσσονται και να διεκδικούν τους στόχους τους.

Έχεις ασχοληθεί με πεδία όπως η τεχνολογία, η χρηματοοικονομική και η συμπεριφορική οικονομική. Πώς βλέπεις τη σχέση αυτών των τομέων να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια;

Αν και έχω ασχοληθεί με αυτούς τους τομείς κυρίως μέσα από τις σπουδές και τις ερευνητικές μου δραστηριότητες, δεν θεωρώ ότι μπορώ να προβλέψω με βεβαιότητα πώς θα εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια. Μπορώ όμως να καταθέσω μια προσωπική εκτίμηση. Η χρηματοοικονομική επιστήμη, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τον τελευταίο αιώνα και η τεχνολογία συνέβαλε καθοριστικά σε αυτή την εξέλιξη. Η αυξημένη υπολογιστική ισχύς επέτρεψε στους ερευνητές να επεξεργάζονται πολύπλοκα δεδομένα, να ελέγχουν θεωρίες και να αναπτύσσουν νέα υποδείγματα. Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι η τεχνολογία θα συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους βασικούς καταλύτες της προόδου στη χρηματοοικονομική επιστήμη. Όσον αφορά τη συμπεριφορική χρηματοοικονομική, πιστεύω ότι έχει συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζει τους επενδυτές και τις αγορές. Ωστόσο, κατά την προσωπική μου άποψη, η περαιτέρω εδραίωσή της θα εξαρτηθεί και από την ανάπτυξη θεωρητικών υποδειγμάτων που θα μπορούν να εξηγούν και να τιμολογούν τα περιουσιακά στοιχεία με την ίδια συστηματικότητα που συναντάμε στην παραδοσιακή χρηματοοικονομική θεωρία.

-Αν ένας μαθητής που θα συμπληρώσει αυτές τις ημέρες το μηχανογραφικό του σε ρωτούσε γιατί να επιλέξει το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ποια θα ήταν η δική σου απάντηση;

Η απάντησή μου θα ξεκινούσε από κάτι πιο θεμελιώδες: θα τον προέτρεπα πρώτα να αναρωτηθεί γιατί θέλει να σπουδάσει και ποια γνωστικά αντικείμενα τον ενδιαφέρουν πραγματικά. Πιστεύω ότι η επιλογή σπουδών πρέπει να ξεκινά από το ενδιαφέρον και την αγάπη για το αντικείμενο και όχι μόνο από επαγγελματικά κριτήρια ή από το όνομα ενός ιδρύματος. Εφόσον κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για τη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική, θεωρώ ότι το Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή. Προσφέρει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, αξιόλογους καθηγητές και πολλές ευκαιρίες για συμμετοχή σε ερευνητικές, επαγγελματικές και εξωστρεφείς δράσεις. Η δική μου εμπειρία ήταν ιδιαίτερα θετική και θεωρώ ότι μου έδωσε τα εφόδια για να προχωρήσω στο επόμενο στάδιο της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής μου πορείας.

-Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού κεφαλαίου, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι και τα όνειρα που θέτεις για το μέλλον σου;

Μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών μου σπουδών, ο άμεσος στόχος μου είναι να συνεχίσω να μελετώ και να εμβαθύνω καθημερινά στα χρηματοοικονομικά. Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Wealth Management στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, μια ευκαιρία που με ενθουσιάζει ιδιαίτερα. Στόχος μου δεν είναι μόνο να ανταποκριθώ με επιτυχία στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του προγράμματος, αλλά κυρίως να αποκτήσω όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες. Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο όνειρό μου: να συνεχίσω να μαθαίνω και να εξελίσσομαι στον χώρο της χρηματοοικονομικής. Σε επαγγελματικό επίπεδο υπάρχουν ορισμένες κατευθύνσεις που με ενδιαφέρουν, ωστόσο θεωρώ ότι βρίσκομαι ακόμη σε φάση εξερεύνησης. Προτιμώ να παραμένω ανοιχτός σε νέες εμπειρίες και να εστιάζω στα επόμενα βήματα, χτίζοντας σταδιακά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα με βοηθήσουν να πάρω τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον.