Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το σχολείο στην Κορώνη αύριο στο Δημαρχείο Πύλου - Νέστορος

“Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί συλλογική αντίδραση στα τρέχοντα προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την εκπαιδευτική κοινότητα και το μέλλον των παιδιών μας. Διεκδικούμε άμεσες και ουσιαστικές λύσεις από τη δημοτική αρχή για την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών στην παιδεία. Η παρουσία όλων μας είναι κρίσιμη για να ακουστεί δυνατά η φωνή της σχολικής κοινότητας, αναφέρει η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος επισημαίνει τα προβλήματα που υπάρχουν στο κτήριο του σχολείου και εκφράζει την ανησυχία του εν όψει της νέας σχολικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που υπογράφει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κορώνης Κική Νικολακοπούλου αναφέρει: “Σε κατάσταση έντονης ανησυχίας και αναστάτωσης βρίσκονται οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου στην Κορώνη Μεσσηνίας. Δεκαπέντε (15) μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το κτίριο παραμένει στην κατάσταση που αποτυπώνεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, μετά από εργασίες διάνοιξης οπών στον φέροντα οργανισμό από ιδιώτη (χορηγό).

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει ήδη απευθυνθεί επανειλημμένα και εγγράφως στον Δήμο Πύλου - Νέστορος, έχοντας καταθέσει επίσημες αιτήσεις με αριθμούς πρωτοκόλλου. Δυστυχώς, η δημοτική αρχή επιλέγει να μας αγνοεί επιδεικτικά, αρνούμενη να μας παραδώσει οποιοδήποτε έγγραφο που να πιστοποιεί τη στατική επάρκεια, την καταλληλότητα και την ασφάλεια του κτιρίου.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα προς κάθε κατεύθυνση:

Δεν θα δεχτούμε πρόχειρα «μπαλώματα» και στοκαρίσματα στις τρύπες χωρίς επίσημη, γραπτή υπογραφή μηχανικού για τη στατικότητα του κτιρίου.

Απαιτούμε να μάθουμε τώρα το εναλλακτικό πλάνο μετεγκατάστασης των παιδιών μας, σε περίπτωση που αποφασιστούν γενικευμένες εργασίες.

Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα παιδιά μας σε ένα κτίριο-εργοτάξιο χωρίς πιστοποιήσεις ασφαλείας.

Η σωματική ακεραιότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη. Καταθέτουμε νέα, επείγουσα αίτηση-διαμαρτυρία στον Δήμο, ενώ επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας”.