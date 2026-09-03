Δωρεά 3.500 ευρώ για εργαστήριο του Πειραματικού Γυμνασίου

Σημαντική ενίσχυση δέχθηκε το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμάτας, μέσω δωρεάς εξοπλισμού συνολικής αξίας 3.500 ευρώ από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου.

Ο νέος εργαστηριακός εξοπλισμός αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δίνοντας στους μαθητές και τις μαθήτριες τη δυνατότητα να προσεγγίζουν τη Φυσική, τη Χημεία και τις υπόλοιπες Φυσικές Επιστήμες μέσα από πειραματικές δραστηριότητες, παρατήρηση και ενεργό συμμετοχή.

Η ενίσχυση του εργαστηρίου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία ενός Πειραματικού Γυμνασίου, καθώς δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για βιωματική μάθηση, ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης και καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων. Ο εξοπλισμός θα αξιοποιηθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου, ενισχύοντας τις δυνατότητες των μαθητών για πειραματική διερεύνηση και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και ποιοτικά αναβαθμισμένου σχολικού περιβάλλοντος.