Οδηγίες πρόληψης παιδικών ατυχημάτων στα σχολεία

Αρθρο με συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων στα σχολεία δημοσίευσε το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», λίγες ημέρες προτού ακουστεί το πρώτο κουδούνι στα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά.

Αναλυτικά το άρθρο αναφέρει:

Ασφάλεια στο σχολείο

“Τα παιδιά περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους στο σχολείο. Από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία, το σχολικό περιβάλλον αποτελεί χώρο μάθησης, κοινωνικοποίησης και παιχνιδιού. Για να μπορούν να αναπτύσσονται με ασφάλεια, είναι σημαντικό γονείς, εκπαιδευτικοί και σχολικές μονάδες να συνεργάζονται για την πρόληψη ατυχημάτων και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων.

Η πρόληψη των ατυχημάτων στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο βασίζεται στη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος, στη συνεχή και υπεύθυνη επίβλεψη των παιδιών, καθώς και στην ενίσχυση συμπεριφορών που προάγουν την ασφάλεια και την υπευθυνότητα.

Παράλληλα, η στενή συνεργασία μεταξύ οικογένειας και σχολείου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική προστασία των παιδιών και τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς πλαισίου μάθησης και ανάπτυξης.

Ασφαλής μετακίνηση προς και από το σχολείο

Τα μικρότερα παιδιά δεν διαθέτουν ακόμη την απαραίτητη ωριμότητα για να κυκλοφορούν μόνα τους στον δρόμο. Η συνοδεία ενήλικα είναι απαραίτητη, ενώ καλό είναι το παιδί να περπατά από τη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου.

Από την προσχολική ηλικία είναι σημαντικό να καλλιεργείται η σωστή οδική συμπεριφορά, γνωρίζοντας όμως ότι τα παιδιά κάτω των 8 ετών δεν είναι πάντα σε θέση να την εφαρμόσουν σταθερά, άρα χρειάζονται συνεχή επίβλεψη.

Όταν η μετακίνηση γίνεται με αυτοκίνητο, τα παιδιά πρέπει να κάθονται στο πίσω κάθισμα και να χρησιμοποιούν το κατάλληλο σύστημα συγκράτησης, ανάλογα με το ύψος και το βάρος τους και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι ενήλικες μπορούν να ζητούν καθοδήγηση από εξειδικευμένα καταστήματα ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων για τη σωστή επιλογή εξοπλισμού, όμως η τελική επιλογή πρέπει πάντα να βασίζεται στις επίσημες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η επιβίβαση και η αποβίβαση από το όχημα πρέπει να γίνεται από την πλευρά του πεζοδρομίου, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των παιδιών στην κυκλοφορία.

Τα παιδιά που μετακινούνται με σχολικό λεωφορείο χρειάζεται να γνωρίζουν βασικούς κανόνες ασφαλείας, όπως η χρήση ζώνης και η προσεκτική επιβίβαση και αποβίβαση.

Η χρήση ποδηλάτου προϋποθέτει πάντα κράνος και κατάλληλο εξοπλισμό (φώτα, ανακλαστήρες), ενώ είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν εξοικειωθεί με τους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας.

Τα ανοιχτόχρωμα ή ανακλαστικά ρούχα συμβάλλουν ώστε τα παιδιά να γίνονται πιο εύκολα ορατά, ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή τους χειμερινούς μήνες.

Εξίσου σημαντικό είναι οι ενήλικες να δίνουν το σωστό παράδειγμα, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν κυρίως μέσα από την καθημερινή παρατήρηση της συμπεριφοράς τους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να βγάζουν χέρια ή κεφάλι έξω από οχήματα, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού.

Η παρουσία σχολικού τροχονόμου συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο.

Είναι σημαντικό να αποφεύγεται η στάθμευση σε διαβάσεις πεζών, εισόδους σχολείων και σημεία που περιορίζουν την ορατότητα οδηγών και πεζών, ενώ παράλληλα πρέπει να τηρούνται τα όρια ταχύτητας στις σχολικές ζώνες.

Παράλληλα, χρειάζεται να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις εισόδους και εξόδους του σχολείου, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του προσωπικού, ενώ οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως το σχολείο όταν η παραλαβή του παιδιού γίνεται από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο.

Είναι επίσης σημαντικό τα παιδιά να εκπαιδεύονται συστηματικά στη χρήση πεζοδρομίων και διαβάσεων πεζών, να ελέγχουν προσεκτικά την κυκλοφορία πριν διασχίσουν τον δρόμο και να τηρούν τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας, όπως η υπακοή στη σήμανση και η αποφυγή αιφνίδιας εισόδου στο οδόστρωμα.

Ασφάλεια μέσα στο σχολικό περιβάλλον

Bιβλιοθήκες, ντουλάπια και άλλα βαριά έπιπλα πρέπει να στερεώνονται ώστε να αποφεύγονται ανατροπές και τραυματισμοί.

Οι ηλεκτρικές πρίζες πρέπει να είναι προστατευμένες, ιδιαίτερα στους χώρους του νηπιαγωγείου.

Τα δάπεδα πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά και να έχουν αντιολισθητικά υλικά όπου απαιτείται.

Η σωστή υγιεινή των χεριών πρέπει να ενισχύεται καθημερινά, ως βασικό μέτρο πρόληψης.

Οι χώροι χρειάζεται να αερίζονται τακτικά, ώστε να διατηρείται ένα υγιές περιβάλλον.

Ο καθαρισμός και η απολύμανση των χώρων πρέπει να πραγματοποιούνται συστηματικά, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών, ενώ αποφεύγονται μικρά αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό.

Καθαριστικά, φάρμακα και αιχμηρά αντικείμενα φυλάσσονται πάντα σε κλειδωμένους και ασφαλείς χώρους.

Οι σχολικές εγκαταστάσεις πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορές ή επικίνδυνα σημεία που απαιτούν επισκευή ή αντικατάσταση.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε σκάλες, αυλές και αθλητικούς χώρους, όπου τα ατυχήματα είναι συχνότερα.

Οι παιδικές χαρές και οι χώροι άθλησης πρέπει να συντηρούνται συστηματικά και να ελέγχεται τακτικά ο εξοπλισμός τους.

Οι μαθητές χρειάζεται να εκπαιδεύονται στη σωστή χρήση των αθλητικών χώρων και του σχετικού εξοπλισμού.

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, η επίβλεψη από εκπαιδευτικούς στους κοινόχρηστους χώρους είναι απαραίτητη.

Αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα δεν πρέπει να εισέρχονται στο σχολικό περιβάλλον.

Σε εργαστήρια, όπως φυσικών επιστημών, η χρήση εξοπλισμού πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό επίβλεψη εκπαιδευτικού.

Οι σχολικές τσάντες δεν πρέπει να είναι υπερβολικά βαριές και καλό είναι να μεταφέρονται και στους δύο ώμους.

Σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών ενθαρρύνεται η συχνή ενυδάτωση, η χρήση καπέλου και η παραμονή σε σκιερά σημεία.

Κατά τις εκδρομές και επισκέψεις, παρέχεται σαφής ενημέρωση για τους κανόνες ασφαλείας και τα σημεία συγκέντρωσης.

Ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Κάθε σχολείο πρέπει να διαθέτει σχέδιο εκκένωσης για σεισμό, πυρκαγιά ή άλλο έκτακτο περιστατικό.

Οι τακτικές ασκήσεις βοηθούν μαθητές και προσωπικό να αντιδρούν με ψυχραιμία.

Τα συστήματα πυρασφάλειας πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά.

Οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να παραμένουν πάντα ελεύθερες και σηματοδοτημένες.

Πρώτες βοήθειες και υγειονομική κάλυψη

Κάθε σχολείο πρέπει να διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο για την άμεση αντιμετώπιση μικροτραυματισμών και έκτακτων περιστατικών.

Είναι χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν πιστοποιημένα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα μέχρι να φτάσει εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων και των αρμόδιων υπηρεσιών υγείας πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα σε περίπτωση ανάγκης.

Οι γονείς χρειάζεται να ενημερώνουν το σχολείο για τυχόν αλλεργίες, χρόνια νοσήματα ή άλλες ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών από την αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.

Η πρόληψη είναι υπόθεση όλων

Η ασφάλεια στο σχολείο βασίζεται στη συνεργασία γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών και διοίκησης.

Η εκπαίδευση στην αναγνώριση κινδύνων είναι εξίσου σημαντική με την προστασία από αυτούς.

Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται να αναφέρουν επικίνδυνες καταστάσεις χωρίς φόβο.

Ένα ασφαλές σχολείο είναι ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά νιώθουν προστατευμένα, ώστε να μπορούν να μεγαλώνουν, να μαθαίνουν και να εξερευνούν τον κόσμο με αυτοπεποίθηση”.