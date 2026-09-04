Έξι νέες ειδικότητες στη ΣΑΕΚ Τριφυλίας

Έξι νέες ειδικότητες προσφέρει για το 2026 η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Τριφυλίας που λειτουργεί στα Φιλιατρά.

Οι ειδικότητες είναι ειδικός αισθητικής και τέχνης μακιγιάζ, στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου – φοροτεχνικού γραφείου, βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού , τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων , φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Η υποβολή αιτήσεων επιλογής – εγγραφής καταρτιζόμενων ξεκίνησε από την Τρίτη Σεπτεμβρίου ώρα 13:00 και γίνονται μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 15:00. Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής – εγγραφής στις Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επιλέγοντας μέχρι τρεις ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από το σύστημα για την ταυτοποίηση και την ορθή μοριοδότησή τους. Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στην ειδικότητα και την Σ.Α.Ε.Κ. επιτυχίας τους χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία εγγραφής.

Η φοίτηση στις Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρέχεται δωρεάν.

Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., δύνανται να εγγράφονται στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ.

Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑ.Λ. υποβάλλεται αποκλειστικά στις Σ.Α.Ε.Κ. από 1/9/2026 έως 30/9/2026.

Κ.Μπ.