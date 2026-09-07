50 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Το Πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ειδίκευση είτε στη Νεότερη Ιστορία είτε στη Σύγχρονη Ιστορία.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα, ενώ το τέταρτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα έχουν διάρκεια 13 εβδομάδων ανά εξάμηνο και πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί για τις 9 Οκτωβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία του Προγράμματος, στο Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο στην Καλαμάτα, στο τηλέφωνο 27210 65105 και στο e-mail nsi-ham@uop.gr, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.