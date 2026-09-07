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Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2026 16:51

50 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

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50 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Navarino Agora

Πενήντα θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το Πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ειδίκευση είτε στη Νεότερη Ιστορία είτε στη Σύγχρονη Ιστορία.
Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα, ενώ το τέταρτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα έχουν διάρκεια 13 εβδομάδων ανά εξάμηνο και πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί για τις 9 Οκτωβρίου 2026.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία του Προγράμματος, στο Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο στην Καλαμάτα, στο τηλέφωνο 27210 65105 και στο e-mail nsi-ham@uop.gr, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.

 

Κατηγορία Παιδεία
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