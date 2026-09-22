Δήμος Καλαμάτας: Συμμετοχή στο Athens Nomad Fest 2026 και φιλοξενία remote workers

Στο «Athens Nomad Fest 2026» συμμετείχε για 3η χρονιά ως υποστηρικτής ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη της πόλης ως σύγχρονου και ελκυστικού προορισμού για εργασία και διαμονή. Η διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στην εξ αποστάσεως εργασία και τη διεθνή κοινότητα των digital nomads.

Το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου, έλαβε χώρα η κεντρική εκδήλωση, στην οποία προβλήθηκε η πόλη με σημείο πληροφόρησης και διαφημιστικό υλικό (Video - έντυπα). Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Αθλητισμού Γιώργος Λαζαρίδης και η Πρόεδρος της ΚοινΣΕπ Φάος Νέλλη Κουβελάκη, συμμετείχαν στο πάνελ με θέμα Greece as a Digital Nomad Hub, με τη συμμετοχή και της Marketing Greece.

Tις επόμενες μέρες, η Καλαμάτα θα υποδεχτεί ομάδα digital nomads και remote workers (επαγγελματίες που εργάζονται εξ αποστάσεως, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους), οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη όχι μόνο ως επισκέπτες, αλλά ως έναν πιθανό τόπο προσωρινής ή μεγαλύτερης διάρκειας διαμονής και εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης παραμονής τους, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η πόλη για εξ αποστάσεως εργασία, θα έρθουν σε επαφή με το τοπικό επιχειρηματικό και δημιουργικό οικοσύστημα, θα συμμετάσχουν σε δράσεις δικτύωσης και παράλληλα θα γνωρίσουν τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις εμπειρίες που προσφέρει η ευρύτερη περιοχή.

Η δράση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Phaos, η οποία μέσα από την πρωτοβουλία Work From Kalamata εργάζεται συστηματικά για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας remote workers και τη σύνδεσή της με τις επιχειρήσεις, τους φορείς και την κοινωνία της πόλης.

Η υποστήριξη του Athens Nomad Fest 2026 εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Δήμου Καλαμάτας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς προβολής της πόλης. Παράλληλα, ο Δήμος επιδιώκει να αξιοποιήσει τις νέες μορφές εργασίας ως μια σημαντική ευκαιρία για την τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα, την ανταλλαγή γνώσης και την ανάπτυξη νέων διεθνών συνεργασιών.