Καλαμάτα δεν είναι μόνο το κέντρο: Χωρίς πεζοδρόμια τμήμα της Καίσαρη

Με την όμορφη εικόνα, με τα νέα μεγάλα αναβαθμισμένα πεζοδρόμια, με διαβάσεις για ΑμεΑ και οδεύσεις τυφλών, με τους πεζούς σε προτεραιότητα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα άτομα με κινητικά προβλήματα.

Υπάρχει και αυτή η Καλαμάτα: Χωρίς πεζοδρόμια. Με τους πεζούς να αναγκάζονται να κατέβουν στο δρόμο για να κινηθούν, με τα πεζοδρόμια ανύπαρκτα, αδιάβατα, κατειλημμένα κι επικίνδυνα.

Στην οδό Καίσαρη αναφερόμαστε, από την βιοκλιματική πλατεία Φυτειάς προς τα ανατολικά προς την οδό Ηρώων.

Μάντρες και περιφράξεις που έχουν καταλάβει το πεζοδρόμιο. Πεζοδρόμιο αδιάβατο από ζημιές που δεν έχουν αποκατασταθεί ή από παρεμβάσεις περιοίκων, για τις οποίες υπάρχει αδιαφορία και δεν αντιμετωπίζονται από τον Δήμο Καλαμάτας. Πεζοδρόμιο ανύπαρκτο, αδιαμόρφωτο σε οικόπεδα ακαθάριστα – “ζούγκλα”, για τα οποία κανείς δεν ασχολείται και δεν προβληματίζεται.

Γι’ αυτή την εικόνα δεχόμαστε διαμαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, που νιώθουν στο περιθώριο και στέλνουν μήνυμα στη δημοτική αρχή ότι “Καλαμάτα δεν είναι μόνο η κεντρική πλατεία και οι δρόμοι γύρω από αυτή”.

Γ.Σ.