Οι Σύλλογοι του Χανδρινού για την γεώτρηση στην περιοχή

Την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι ο αγώνας τους δικαιώθηκε και σταμάτησε η εκμετάλλευση της γεώτρησης της περιοχής από τον ανάδοχο του έργου του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, εκφράζουν ο Χανδριναϊκός, ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας και ο Αρδευτικός Σύλλογος “Κότινος”.

Σε ανακοίνωσή τους οι τρεις Σύλλογοι του Χανδρινού σημειώνουν:

“Στο Χανδρινού η υδρομάστευση από την παράνομα παραχωρηθείσα γεώτρηση στον εργολάβο για να καταβρέχει τον υπό κατασκευή δρόμο με πόσιμο νερό έχει σταματήσει από τις 1/9/2026 μέχρι σήμερα.

Ευχαριστούμε όλους τους κατοίκους του χωριού και των περιχώρων που στάθηκαν δίπλα μας και ένωσαν τη φωνή τους μαζί μας στον δίκαιο αγώνα μας. Αποδείχθηκε ότι κανένας αγώνας που δίνεται δεν είναι χαμένος. Εμείς επαγρυπνούμε και συνεχίζουμε.

Δικαιωθήκαμε γιατί σηκωθήκαμε όρθιοι. Νικήσαμε γιατί αγωνιστήκαμε. Νικήσαμε γιατί είχαμε δίκιο”.