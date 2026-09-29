Ενημέρωση για το Youth Action Fund στο ΓΕΛ Θουρίας

Η κα. Γιαννούλη ενημέρωσε τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη λειτουργία του Συμβουλίου Νέων Καλαμάτας, καθώς και για τις ευκαιρίες που προσφέρει το διεθνές πρόγραμμα Youth Action Fund του διεθνούς οργανισμού Bloomberg Philanthropies.

Το πρόγραμμα Youth Action Fund είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία του Bloomberg Philanthropies που παρέχει μικροεπιχορηγήσεις και τεχνική υποστήριξη σε νέους ηλικίας 15-24 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Καλαμάτας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους νέους της πόλης να υποβάλουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους έως τις 10 Οκτωβρίου 2026. Οι προτάσεις που θα προκριθούν θα λάβουν απευθείας χρηματοδότηση από 1.000 έως 4.500 ευρώ για να υλοποιηθούν ως τοπικές δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ένα δημιουργικό εργαστήριο καταιγισμού ιδεών (brainstorming). Τα παιδιά αντάλλαξαν σκέψεις και κατέγραψαν τις πρώτες τους προτάσεις σχετικά με περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις που θα ήθελαν να αναπτύξουν στην τοπική κοινότητα της Θουρίας και της Καλαμάτας.

Η ομάδα του σχολείου προετοιμάζεται να συμμετάσχει ενεργά στον διαγωνισμό του Youth Action Fund, ενώ οι ιδέες που θα προκριθούν θα ενσωματωθούν και θα υλοποιηθούν παράλληλα στο πλαίσιο των σχεδίων Erasmus+ του σχολείου. Η προσπάθεια συνεχίζεται τις επόμενες εβδομάδες με συναντήσεις εργασίας, με στόχο τη διαμόρφωση και υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων.