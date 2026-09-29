Εγκαινιάστηκε η έκθεση του Νίκου Φλώρου στη Ρώμη

Η Αιώνια Πόλη άνοιξε τις πύλες της σε ένα μνημειακό έργο αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας, μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του παγκόσμιου πολιτισμού. Μέσα από την ιδιαίτερη καλλιτεχνική γραφή του Νίκου Φλώρου, η μορφή της κορυφαίας Ελληνίδας υψιφώνου αποκτά νέα γλυπτική υπόσταση και εισέρχεται σε έναν διαχρονικό διάλογο με την αρχαιότητα, το θέατρο, τη μουσική και τη συλλογική μνήμη.

Το Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κρατικά αρχαιολογικά μουσεία της Ρώμης. Είναι ενταγμένο στο σύστημα Musei in Comune της Roma Capitale και τελεί υπό την εποπτεία της Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, της Εποπτείας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Καπιτωλίου. Στις ιστορικές αίθουσές του φιλοξενούνται σημαντικά έργα της αιγυπτιακής, ασσυριακής, κυπριακής, φοινικικής, αρχαίας ελληνικής, ετρουσκικής και ρωμαϊκής τέχνης. Η παρουσία της «Θεάς από Ατσάλι» σε αυτό το σπουδαίο αρχαιολογικό περιβάλλον δημιουργεί μια ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρώμη, στο παρελθόν και το παρόν, στη γλυπτική και τη μουσική, στις ρίζες του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και στη μεγάλη παράδοση της λυρικής τέχνης. Το γλυπτό, ύψους 2,10 μέτρων, είναι κατασκευασμένο από ατσάλι. Μέσα από τη δύναμη, τη λάμψη και τη διαχρονικότητα του υλικού, ο Νίκος Φλώρος μετασχηματίζει τη φωνή της Μαρίας Κάλλας σε μια σιωπηλή αλλά επιβλητική γλυπτική παρουσία. Η μορφή της αποδίδεται με αρχαιοπρεπές πτύχωμα, εμπνευσμένο από τις γυναικείες μορφές της κλασικής τέχνης, και συνομιλεί νοητά με τις Καρυάτιδες, τις Κόρες και τις εμβληματικές μορφές της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής. Στην παλάμη της κρατά το ηχογράφημα της φωνής της από την άρια «Casta Diva» της όπερας «Norma» του Vincenzo Bellini. Με αυτή τη συμβολική γλυπτική χειρονομία, ο καλλιτέχνης μετατρέπει το εφήμερο του ήχου σε αιώνια ύλη και μνήμη. Στους ώμους του έργου είναι χαραγμένη η ελληνική σημαία, ως διαρκές σύμβολο καταγωγής, ιστορικής μνήμης και τιμής προς την Ελλάδα. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή του Νίκου Φλώρου, ο οποίος θέλησε η μορφή της Κάλλας, όπου κι αν ταξιδεύει, να μεταφέρει μαζί της την ελληνική της ταυτότητα. Η φωνή της ανήκει σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά οι ελληνικές της ρίζες παραμένουν αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και της παγκόσμιας ακτινοβολίας της. Τα αποκαλυπτήρια πραγματοποίησαν η αρχαιολόγος και διευθύντρια του Μουσείου Giovanni Barracco, Δρ Anna Maria Rossetti, μαζί με τον γλύπτη Νίκο Φλώρο. Η Δρ Rossetti υπογράμμισε ότι το Μουσείο, αφιερωμένο από την ίδρυσή του στην αρχαία γλυπτική, υποδέχεται σε πλήρη αρμονία με την ιστορία του αυτή τη σύγχρονη έκφραση των πλαστικών τεχνών, η οποία παραπέμπει άμεσα στην ελληνική γλυπτική. Αναφέρθηκε επίσης στην ελληνικότητα, στην τραγική ευαισθησία και στην απαράμιλλη δραματική δύναμη της Μαρίας Κάλλας, καθώς και στο όραμα του Luchino Visconti να τη δει στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, σε μια τραγωδία του Ευριπίδη ή του Σοφοκλή. Μέσα από το έργο του Νίκου Φλώρου, το Μουσείο Barracco αποτίει φόρο τιμής στη μεγάλη υψίφωνο και μετατρέπει την άυλη φύση της φωνής της σε μια διαχρονική γλυπτική παρουσία.

Ο Νίκος Φλώρος δήλωσε: «Η παρουσία της Θεάς από Ατσάλι στο Μουσείο Giovanni Barracco έχει για μένα βαθιά σημασία. Μια σύγχρονη ελληνική δημιουργία στέκεται ανάμεσα σε έργα της αρχαιότητας, στην πόλη όπου η Ιστορία παραμένει ζωντανή σε κάθε της βήμα. Θέλησα να δώσω μορφή στη φωνή της Μαρίας Κάλλας, σε μια φωνή που ξεπέρασε τα σύνορα, τις γλώσσες και τις εποχές. Η ελληνική σημαία που έχω χαράξει στους ώμους της υπενθυμίζει ότι, όπου κι αν ταξιδεύει, μεταφέρει πάντοτε μαζί της την Ελλάδα».

Ενόψει της συμπλήρωσης, το 2027, πενήντα χρόνων από τον θάνατο της Μαρίας Κάλλας, ο Νίκος Φλώρος, πιστός στην υπόσχεσή του να ταξιδέψει τη «Θεά από Ατσάλι» σε ολόκληρο τον κόσμο, συνεχίζει τη διεθνή διαδρομή του έργου σε σημαντικές πόλεις, μουσεία, πολιτιστικούς προορισμούς και αρχαιολογικούς χώρους του εξωτερικού. Το γλυπτό ταξιδεύει τα τελευταία τρία χρόνια, μεταφέροντας τη μορφή, τη φωνή και την ελληνική ταυτότητα της Κάλλας πέρα από σύνορα και πολιτισμούς. Κάθε παρουσίασή του αποτελεί έναν νέο σταθμό σε αυτό το παγκόσμιο ταξίδι μνήμης και τιμής. Η παρουσίασή του στο Μουσείο Barracco αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς αυτής της διεθνούς πορείας. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν η Πρέσβης της Ελλάδας στην Αγία Eδρα, Δέσποινα Πούλου, και ο Β'Γραμματέας της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώμη, Ιάσων Νικόλαος Καρανίκας, μαζί με εκπροσώπους του διπλωματικού, πολιτιστικού και καλλιτεχνικού κόσμου. Παρών ήταν επίσης ο Dante Mariti, ιδρυτής και πρόεδρος του διεθνούς θεσμού «Maria Callas Tribute Prize New York», ο οποίος είναι αφιερωμένος στη διατήρηση και στη διεθνή προβολή της πολιτιστικής παρακαταθήκης της Μαρίας Κάλλας. Η παρουσία τους προσέδωσε ιδιαίτερη θεσμική και πολιτιστική σημασία στα εγκαίνια και υπογράμμισε τον διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης και του έργου του Νίκου Φλώρου. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει η Nicoletta Capasso, η οποία συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην καλλιτεχνική και μουσειολογική παρουσίαση του έργου όσο και στην οργάνωση της έκθεσης. Με τη γνώση, την αφοσίωση και τη συνεχή παρουσία της ανέδειξε τη σχέση της «Θεάς από Ατσάλι» με την αρχαία ελληνική γλυπτική και τη διαχρονική μνήμη του Μουσείου. Στην οργάνωση και στον συντονισμό συνέβαλε ουσιαστικά ο Christos Konstantopoulos, υποστηρίζοντας την πραγματοποίηση και την επιτυχημένη παρουσίαση της έκθεσης στη Ρώμη. Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του κοσμηματοπωλείου Nikos Badounas. Την ενδυματολογική επιμέλεια της εμφάνισης του Νίκου Φλώρου στα εγκαίνια ανέλαβε ο διακεκριμένος σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κυμιωνής, προσδίδοντας στην παρουσία του καλλιτέχνη μια ιδιαίτερη αισθητική ταυτότητα, εναρμονισμένη με τον επίσημο χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Η έκθεση «Divina d’Acciaio, La statua ritratto di Maria Callas» θα παρουσιάζεται στο Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco έως τις 15 Νοεμβρίου, προσφέροντας στο κοινό της Ρώμης και στους επισκέπτες της Αιώνιας Πόλης την ευκαιρία να γνωρίσουν μια ξεχωριστή συνάντηση της σύγχρονης ελληνικής τέχνης με την αρχαιότητα, το θέατρο, τη μουσική και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της Μαρίας Κάλλας.