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Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026 20:59

Στην ΕΑΔ για έλεγχο οι εταιρείες του Γιώργου Πατούλη (βίντεο)

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Στην ΕΑΔ για έλεγχο οι εταιρείες του Γιώργου Πατούλη (βίντεο)

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Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν όλα τα στοιχεία που αφορούν τον Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, μετά από καταγγελίες και δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι τα στοιχεία είχαν αποσταλεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και αποφάσισε να τα διαβιβάσει στην ΕΑΔ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος.

«Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «τα διαβίβασα όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο. Ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε».

Τι απαντά ο πρόεδρος του ΙΣΑ

Την ίδια στιγμή, ο Γιώργος Πατούλης απαντά ότι ο ίδιος ζήτησε από τον υπουργό Υγείας να γίνει έλεγχος στις εταιρείες του, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει πρόκειται για διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή του.

«Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα. Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου. Ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια», δήλωσε ο κ. Πατούλης.

Επιτροπή για το πλαίσιο της ευεξίας και της αναγεννητικής ιατρικής

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι υπέγραψε τη σύσταση επιτροπής για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την ευεξία και την αναγεννητική ιατρική.

Επικεφαλής της επιτροπής ορίστηκε η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, με στόχο, όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, όχι τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τις νέες εξελίξεις στον χώρο της ιατρικής, αλλά τη δημιουργία κανόνων που θα διασφαλίζουν την προστασία των πολιτών.

«Θέλω η Ελλάδα να είναι παρούσα σε αυτή την πλευρά της ιατρικής, αλλά να υπάρχει και πλαίσιο για την ασφάλεια των πολιτών», σημείωσε.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει, όπως είπε, τη συνολική απαξίωση του ιατρικού κόσμου, επισημαίνοντας ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από συγκεκριμένες περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε υπερβολές.

Πηγή: news247.gr 

Κατηγορία Πολιτική
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