Στην ΕΑΔ για έλεγχο οι εταιρείες του Γιώργου Πατούλη (βίντεο)

Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν όλα τα στοιχεία που αφορούν τον Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, μετά από καταγγελίες και δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι τα στοιχεία είχαν αποσταλεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και αποφάσισε να τα διαβιβάσει στην ΕΑΔ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος.

«Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «τα διαβίβασα όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο. Ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε».

Τι απαντά ο πρόεδρος του ΙΣΑ

Την ίδια στιγμή, ο Γιώργος Πατούλης απαντά ότι ο ίδιος ζήτησε από τον υπουργό Υγείας να γίνει έλεγχος στις εταιρείες του, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει πρόκειται για διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή του.

«Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα. Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου. Ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια», δήλωσε ο κ. Πατούλης.

Επιτροπή για το πλαίσιο της ευεξίας και της αναγεννητικής ιατρικής

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι υπέγραψε τη σύσταση επιτροπής για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την ευεξία και την αναγεννητική ιατρική.

Επικεφαλής της επιτροπής ορίστηκε η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, με στόχο, όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, όχι τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τις νέες εξελίξεις στον χώρο της ιατρικής, αλλά τη δημιουργία κανόνων που θα διασφαλίζουν την προστασία των πολιτών.

«Θέλω η Ελλάδα να είναι παρούσα σε αυτή την πλευρά της ιατρικής, αλλά να υπάρχει και πλαίσιο για την ασφάλεια των πολιτών», σημείωσε.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει, όπως είπε, τη συνολική απαξίωση του ιατρικού κόσμου, επισημαίνοντας ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από συγκεκριμένες περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε υπερβολές.

Πηγή: news247.gr