Η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας για τους βανδαλισμούς στο ΕΠΑΛ

Εκτιμά πως “οι συγκεκριμένες ενέργειες είναι προβοκατόρικες και ξένες για το μαθητικό και το λαϊκό, γενικότερα, κίνημα. Και δηλώνει ότι διεκδικεί “την πλήρη και άμεση αποκατάσταση των ζημιών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του σχολείου, καθώς και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (νυχτοφύλακα και φύλακα), ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επανάληψης αντίστοιχων περιστατικών”.

Σε ανακοίνωσή της που υπογράφουν ο πρόεδρος Φώτης Γαϊτάνης και η γ.γ. Θεοδοσία Φλώρου, η διοίκηση της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας σημειώνει:

“Με αφορμή το περιστατικό βανδαλισμού στο συγκρότημα των 1ου, 2ου και Εσπερινού ΕΠΑΛ έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

1) Καταδικάζουμε, απερίφραστα, τα εκφυλιστικά φαινόμενα βανδαλισμού που προκλήθηκαν -σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από εξωσχολικούς- στους χώρους και στην υλικοτεχνική υποδομή των αιθουσών διδασκαλίας. Οι συγκεκριμένες ενέργειες είναι προβοκατόρικες και ξένες για το μαθητικό και το λαϊκό, γενικότερα, κίνημα.

2) Τα προβλήματα που δημιουργεί η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική κινητοποιούν μαθητές και εργαζομένους. Οι κινητοποιήσεις, άσχετα από τη μορφή, θα πρέπει να αποφασίζονται μέσα από δημοκρατικές, μαζικές και συλλογικές διαδικασίες, όπως είναι οι Γενικές Συνελεύσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη συμμετοχή και η ικανοποίηση των αιτημάτων. Επίσης, θα πρέπει να περιφρουρούνται από ενέργειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταστολή ή τη διαστρέβλωση των αιτημάτων των κινητοποιήσεων.

3) Είναι διαρκής η αγωνία μας και διαχρονικοί οι αγώνες ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές) για να έχουν οι μαθητές ένα σύγχρονο, και στη μορφή και στο περιεχόμενο, σχολείο. Με πολλές παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις σε κάθε επίπεδο (διευθυντή Δ.Ε. Μεσσηνίας, δήμαρχο Καλαμάτας, υφυπουργό Υποδομών) έχουμε αναδείξει τόσο την ανάγκη για συνολική επισκευή του κτηριακού συγκροτήματος των ΕΠΑΛ και για ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όσο και την ανάγκη για την πρόσληψη νυχτοφύλακα και φύλακα ώστε να υπάρχει ουσιαστική προστασία και εποπτεία του χώρου.

4) Διεκδικούμε την πλήρη και άμεση αποκατάσταση των ζημιών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του σχολείου, καθώς και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (νυχτοφύλακα και φύλακα), ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επανάληψης αντίστοιχων περιστατικών.

Το σχολείο είναι χώρος μάθησης και δημιουργίας και το δικαίωμα στη μόρφωση για κάθε μαθητή και μαθήτρια είναι αδιαπραγμάτευτο”.