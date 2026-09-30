Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο ανήλικο παιδί του

Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιου του σχηματίστηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου.

Η υπόθεση έγινε γνωστή στις αστυνομικές αρχές χθες το βράδυ, όταν η πενταψήφια γραμμή «10201» για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφωνική καταγγελία από ενήλικο άτομο, το οποίο διατήρησε την ανωνυμία του. Σύμφωνα με την καταγγελία, το άτομο είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιου του.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε χθες το απόγευμα, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα TikTok. Μετά την καταγγελία, το Γ.Α.Ε.Β. Αλίμου σχημάτισε αυτεπαγγέλτως δικογραφία σε βάρος του δικηγόρου για παράβαση των διατάξεων περί ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για τον εντοπισμό του δικηγόρου και διαπιστώθηκε ότι μένει σε οικία στη Βούλα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο, ωστόσο αρχικά ο αναζητούμενος δεν ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις των αστυνομικών και δεν άνοιγε την πόρτα. Λίγη ώρα αργότερα ωστόσο ο δικηγόρος εξήλθε από την οικία του και παρελήφθη από αστυνομικούς, προκειμένου να οδηγηθεί στο Γ.Α.Ε.Β. Αλίμου ενώ ακολούθως πραγματοποιήθηκε κατ' οίκον έρευνα παρουσία εισαγγελέα.

Ο δικηγόρος αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια με προφορική εντολή εισαγγελέα λόγω ιδιότητας.

ΑΠΕ - ΜΠΕ