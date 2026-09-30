10 συλλήψεις Ρομά σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Εκτός από τη Μεσσηνία αστυνομικές επιχειρήσεις την ίδια ημέρα έγιναν και σε Αρκαδία και Κορινθία με 14 συνολικά συλλήψεις και στους τρεις νομούς. Στη Μεσσηνία η αστυνομική επιχείρηση έγινε στους δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης, όπου ελέγχθησαν 22 άτομα προσήχθησαν 10 από αυτά, ενώ συνελήφθησαν 10 άτομα.

25χρονη έκλεψε το κινητό ταξιτζή στη Μεσσήνη

Στη Μεσσήνη συνελήφθη για κλοπή μια 25χρονη Ρομά που πήρε κούρσα ταξί και κατάφερε να αρπάξει το κινητό τηλέφωνο του 65χρονου ταξιτζή.

Ο παθών κατήγγειλε την κλοπή στην Αστυνομία, με αστυνομικούς λίγη ώρα αργότερα να εντοπίζουν και συλλαμβάνουν την νεαρή Ρομά, η οποία είχε δώσει το κινητό σε 41χρονη ομόφυλή της, η οποία συνελήφθη κι αυτή για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Το κινητό τηλέφωνο βρέθηκε και αποδόθηκε στον 65χρονο.

Μια ακόμη σύλληψη έγινε για καταδικαστικό έγγραφο και αφορά μια 56χρονη φυγόποινη Ρομά που με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Καλαμάτας είχε καταδικαστεί το 2025 με ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Μια ακόμη σύλληψη έγινε για ναρκωτικά και πρόκειται για 25χρονο στον Αγιο Κωνσταντίνο που κατείχε ενάμιση ναρκωτικό χάπι, ο οποίος στερούνταν και δελτίου ταυτότητας.

Τέλος, 6 ακόμη συλλήψεις έγιναν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας σε καταυλισμούς Ρομά σε περιοχές της Καλαμάτας και της Μεσσήνης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων βεβαιώθηκαν και 5 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στη Μεσσηνία.

Κ.Ηλ.