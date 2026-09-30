Νοσοκομείο Καλαμάτας: Αναγνώριση για εκπαιδεύσεις στο Τμήμα Αναισθησιολογίας

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, “κυρώνεται η υπ΄αριθμ.788/10-07-2026 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και διευκρινίζεται πως εγκρίνεται η αναγνώριση, “διότι το εν λόγω Τμήμα πληροί τις προϋποθέσεις της υπ΄αριθμ.Γ5α/Γ.Π.οικ.32124//24-04-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Αναισθησιολογίας» (Β΄1799), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2505/Β΄/25-06-2019”.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται αναφορά σε “έγγραφο της Διοίκησης της 6ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με επισυναπτόμενο το φάκελο του νοσοκομείου”, στις 23 Νοεμβρίου 2023(!).
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Αναγνώριση για εκπαιδεύσεις στο Τμήμα ΑναισθησιολογίαςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Την αναγνώριση του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ως κέντρο κατάλληλο για μερική εκπαίδευση ειδικευόμενων γιατρών στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας για δύο χρόνια, ενέκρινε η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου.
Οπως αναφέρεται στην απόφαση, “κυρώνεται η υπ΄αριθμ.788/10-07-2026 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και διευκρινίζεται πως εγκρίνεται η αναγνώριση, “διότι το εν λόγω Τμήμα πληροί τις προϋποθέσεις της υπ΄αριθμ.Γ5α/Γ.Π.οικ.32124//24-04-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Αναισθησιολογίας» (Β΄1799), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2505/Β΄/25-06-2019”.