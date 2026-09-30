Νοσοκομείο Καλαμάτας: Αναγνώριση για εκπαιδεύσεις στο Τμήμα Αναισθησιολογίας

Την αναγνώριση του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ως κέντρο κατάλληλο για μερική εκπαίδευση ειδικευόμενων γιατρών στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας για δύο χρόνια, ενέκρινε η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, “κυρώνεται η υπ΄αριθμ.788/10-07-2026 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και διευκρινίζεται πως εγκρίνεται η αναγνώριση, “διότι το εν λόγω Τμήμα πληροί τις προϋποθέσεις της υπ΄αριθμ.Γ5α/Γ.Π.οικ.32124//24-04-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Αναισθησιολογίας» (Β΄1799), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2505/Β΄/25-06-2019”.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται αναφορά σε “έγγραφο της Διοίκησης της 6ης Υγειονομικής

Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με επισυναπτόμενο το φάκελο του νοσοκομείου”, στις 23 Νοεμβρίου 2023(!).