Ποιος ξέρει τι να ρωτήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η φράση δεν χρειάζεται να αποδοθεί σε κάποιον για να περιγράψει μια πανάρχαια ανθρώπινη νοοτροπία. Ο πονηρός δεν θέλει μια κοινωνία χωρίς κανόνες. Θέλει μια κοινωνία στην οποία οι περισσότεροι τηρούν τους κανόνες και ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να τους παρακάμπτει. Θέλει οι άλλοι να πληρώνουν τους φόρους τους για να μπορεί εκείνος να φοροδιαφεύγει και ταυτόχρονα να απαιτεί δρόμους, νοσοκομεία και σχολεία. Θέλει οι άλλοι να περιμένουν στη σειρά για να έχει νόημα να χωθεί μπροστά. Θέλει αξιοκρατία παντού, εκτός από τη στιγμή που μπορεί να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο τηλέφωνο. Η εξαίρεση έχει αξία μόνο όσο οι περισσότεροι αποδέχονται τον κανόνα. Κάπως έτσι λειτούργησε για αιώνες και η γνώση.

Όσο λίγοι μπορούσαν να διαβάζουν, να σπουδάζουν ή να έχουν πρόσβαση στα βιβλία, η γνώση αποτελούσε τεράστιο πλεονέκτημα. Ακόμη μεγαλύτερη εξουσία είχε εκείνος που μπορούσε να αποφασίζει ποιος θα μάθει και τι θα μάθει. Δεν χρειαζόταν να γνωρίζει τα πάντα. Αρκούσε να γνωρίζει περισσότερα από τους υπόλοιπους. Η τυπογραφία, η μαζική εκπαίδευση και αργότερα το Διαδίκτυο ξήλωσαν σταδιακά αυτό το προνόμιο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται τώρα να το περιορίσει ακόμη περισσότερο. Ένας άνθρωπος μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να αναζητήσει πληροφορίες που κάποτε απαιτούσαν ημέρες σε βιβλιοθήκες και πρόσβαση σε ειδικούς. Για αυτό σήμερα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ποιος μπορεί να βρει την πληροφορία. Σχεδόν όλοι μπορούν. Σημασία έχει ποιος ξέρει τι να ρωτήσει, κυρίως ποια απάντηση να αμφισβητήσει, τι να διασταυρώσει και πώς να μετατρέψει την πληροφορία σε γνώση.

Κάποτε μπορούσες να διατηρήσεις την εξουσία λέγοντας στον άλλον «δεν χρειάζεται να γνωρίζεις». Σήμερα είναι αρκετό να του πεις «όλα είναι διαθέσιμα». Και πράγματι είναι. Εκατομμύρια πληροφορίες, αλήθειες, ψέματα, μισές αλήθειες, προπαγάνδα και σκουπίδια βρίσκονται στην ίδια οθόνη. Το καινούργιο χάσμα επομένως δεν χωρίζει απαραιτήτως εκείνους που έχουν πρόσβαση στη γνώση από εκείνους που δεν έχουν. Χωρίζει εκείνους που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν από εκείνους που χάνονται μέσα της. Χρειάστηκαν αιώνες για να αποκτήσουν όλοι πρόσβαση στη γνώση. Τώρα πρέπει να μάθουμε τι να την κάνουμε.

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