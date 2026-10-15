«Γέφυρα» μεταξύ Πανεπιστημίου και αγοράς το 5ο Φοιτητικό Συνέδριο - Ο Βασίλειος Γιαννόπουλος στην "Ε"

Η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και οι προκλήσεις που δημιουργούν η βιώσιμη ανάπτυξη και οι νέες τεχνολογίες για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του 5ου Φοιτητικού Συνεδρίου , που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καλαμάτα.

Το συνέδριο, με τίτλο «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Οι προκλήσεις της βιωσιμότητας και των νέων τεχνολογιών», διοργανώνεται από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων «Διοίκηση και Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» και «Βιώσιμη Χρηματοοικονομική και Λογιστική», σε συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν αύριο από τις 10.30 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο, ενώ θα συνεχιστούν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, από τις 10 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ., στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Λίγο πριν από τη διεξαγωγή του 5ου Φοιτητικού Συνεδρίου, ο Βασίλειος Γιαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Διευθυντής του ΠΜΣ στη Βιώσιμη Χρηματοοικονομική και Λογιστική και Επιστημονικός Υπεύθυνος του 5ου Φοιτητικού Συνεδρίου, μίλησε στην «Ε» για τους στόχους και τις φετινές δράσεις της διοργάνωσης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σημασία της σύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την πραγματική οικονομία, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στον ενεργό ρόλο των φοιτητών.

-Τι θα περιλαμβάνει το 5ο Φοιτητικό Συνέδριο του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και ποιος είναι ο βασικός του στόχος;

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, προσηλωμένο στην ανάγκη διασύνδεσης και διαρκούς αλληλεπίδρασης των Πανεπιστημίων με την Πραγματική Οικονομία, αλλά και της ενεργούς συμμετοχής των Φοιτητών στις δράσεις εξωστρέφειας του Τμήματος, διοργανώνει για 5η συνεχή χρονιά το Φοιτητικό του Συνέδριο. Την Παρασκευή, το Συνέδριο διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στον Αντικάλαμο και περιλαμβάνει το καθιερωμένο καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών, ομιλίες στελεχών της αγοράς και παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και νέων ερευνητών. Το Σάββατο οι εργασίες του Συνεδρίου μεταφέρονται στο Μέγαρο Χορού, όπου θα διεξαχθεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με εκπροσώπους θεσμικών φορέων, τραπεζικών στελεχών και ακαδημαϊκών με θέμα τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τον ρόλο των τραπεζών στη διασφάλιση της χρηματοδότησής τους, αλλά και τη θέση της ακαδημαϊκής κοινότητας στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό των αυριανών επιχειρηματιών.

-Τι διαφορετικό ή καινούργιο θα δούμε στη φετινή διοργάνωση;

Κάθε χρόνο, τόσο οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, όσο και οι φοιτητές που συμμετέχουν στην Οργανωτική επιτροπή, προσπαθούμε να παρέχουμε στους συμμετέχοντες καινούρια ερεθίσματα και νέες ευκαιρίες. Πεποίθησή μας είναι ότι το Φοιτητικό Συνέδριο θα πρέπει να περιλαμβάνει δυναμικές δράσεις που ξεφεύγουν από τα στεγανά της παθητικής παρακολούθησης. Για τον λόγο αυτό σε ετήσια βάση προσθέτουμε διαδραστικά παιχνίδια ή βιωματικά εργαστήρια, όπου οι συμμετέχοντες, υπό την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και καθηγητών, μέσα από ενδιαφέρουσες δράσεις αποκτούν δεξιότητες χρήσιμες στον εργασιακό τους βίο. Φέτος προσθέτουμε και μια καινοτόμο δράση, καθώς το Σάββατο θα διεξαχθούν παράλληλα δύο βιωματικά εργαστήρια. Ένα βιωματικό εργαστήριο που απευθύνεται κατά πρώτο λόγο σε μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους κι ένα βιωματικό εργαστήριο που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε φοιτητές και αποφοίτους. Παράλληλα οι εργασίες που θα παρουσιασθούν, καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της οικονομίας, παρέχοντας ενδιαφέροντα ερεθίσματα και πολύτιμες γνώσεις σε όσους τις παρακολουθήσουν. Τέλος στην πρώτη ημέρα του Συνεδρίου εντάσσεται και το καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών, ως μια πρώτη απόδειξη του γεγονότος ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που παρέχει στους φοιτητές του ποικίλα ερεθίσματα.

-Πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των φοιτητών σε ένα συνέδριο αυτού του χαρακτήρα;

Ο χαρακτήρας των Φοιτητικών Συνεδρίων έγκειται στην ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών όλων των βαθμίδων (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες). Μέλη της οργανωτικής επιτροπής του Φοιτητικού Συνεδρίου είναι αποκλειστικά φοιτητές, τους οποίους ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε οι καθηγητές του Τμήματος ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, αλλά και ως μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Παράλληλα η πλειονότητα των ερευνητικών εργασιών που θα παρουσιασθούν, είναι αποτέλεσμα της ερευνητικής προσπάθειας των Φοιτητών, συνεπικουρούμενη από τους Καθηγητές του Τμήματος. Επομένως είναι ένα Συνέδριο που οργανώνεται από τους φοιτητές, στοχεύει στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας των φοιτητών, αλλά απευθύνεται τόσο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και στα μέλη της τοπικής κοινωνίας.

-Φέτος συμμετέχει και ο ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας. Τι προσθέτει αυτή η συνεργασία στη διοργάνωση;

Η Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δια μέσω του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2026 μνημόνιο συνεργασίας με τη ΓΣΕΒΕΕ. Στα πλαίσια αυτού του Μνημονίου, εντάσσεται και η συνεργασία της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, της ΓΣΕΒΕΕ και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη διοργάνωση του 5ου Φοιτητικού Συνεδρίου και της επετειακής εκδήλωσης της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας με τίτλο: «ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας 1926 – 2026 | 100 Χρόνια Συμμετέχοντας στην Ιστορία της Μεσσηνίας». Η σύμπραξη του Πανεπιστημίου και θεσμικών φορέων θεωρούμε ότι συμβάλλει στην άμεση σύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου και της αγοράς. Παράλληλα φέρνει σε επαφή τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη δίνεται η δυνατότητα αφενός στους φοιτητές να γνωρίσουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες των μικρών επιχειρήσεων, αφετέρου δε στους επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους να συμμετέχουν σε ενδιαφέρουσες ομιλίες και να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες στην επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους στη σημερινή δύσκολη συγκυρία.

-Πώς μπορεί ένα τέτοιο συνέδριο να φέρει πιο κοντά την ακαδημαϊκή κοινότητα με τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία;

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ειδικά των σχολών διοίκησης και οικονομίας, οφείλουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να αφουγκραζόμαστε τα αδιαμφισβήτητα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις καθημερινά. Τα οικονομικά μοντέλα και οι δείκτες, μπορεί να παρουσιάζουν μια τάση ή πορεία της οικονομίας, αλλά πολλές φορές η καθημερινότητα των επιχειρήσεων και δη των μικρών και πολύ μικρών, μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική. Το Φοιτητικό Συνέδριο στοχεύει αφενός μεν στην ανάδειξη αυτών των προβλημάτων, αφετέρου δε στο να φέρει σε άμεση επαφή τους επιχειρηματίες με τους φοιτητές, οι οποίοι θα αποτελέσουν τους αυριανούς εργαζόμενους ή επιχειρηματίες. Παράλληλα στόχος μας είναι να εδραιωθεί και επεκταθεί μια διαρκής συνεργασία μεταξύ του Τμήματος και των μικρών επιχειρήσεων, δια μέσω της Ομοσπονδίας και των λοιπών τοπικών φορέων.

-Πώς βλέπετε σήμερα την επαγγελματική ζήτηση για αποφοίτους Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και ποιες δεξιότητες θεωρείτε ότι ζητά περισσότερο η αγορά εργασίας;

Η ζήτηση για χρηματοοικονομικούς συμβούλους και λογιστές παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Μολονότι η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει πληθώρα επαγγελμάτων, η ανάγκη για καταρτισμένα στελέχη που θα μπορούν να διαχειρίζονται ιδιαίτερες καταστάσεις και να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις, εκτιμώ ότι θα βαίνει αυξανόμενη. Στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον που ζούμε σε συνδυασμό με τις προκλήσεις του ESG και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι φοιτητές θα πρέπει να στοχεύουν στην απόκτηση δεξιοτήτων που θα τους παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Προς την κατεύθυνση αυτή το Τμήμα έχει εξασφαλίσει για τους αποφοίτους του τη λήψη 9 απαλλαγών για την λήψη της επαγγελματικής πιστοποίησης του παγκόσμιου οργανισμού ACCA (ο μεγαλύτερος αριθμός απαλλαγών που μπορεί να εξασφαλίσει πανεπιστημιακό τμήμα), ενώ έχει εγκαθιδρύσει διαχρονική συνεργασία και με άλλους διεθνείς κι εθνικούς οργανισμούς όπως το ICAEW, το CFA, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και το PMI. Παράλληλα στο Τμήμα λειτουργούν δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (eMBA και ΠΜΣ στη Βιώσιμη Χρηματοοικονομική και Λογιστική). Μάλιστα το ΠΜΣ στη Βιώσιμη Χρηματοοικονομική και Λογιστική είναι ένα καινοτόμο ΠΜΣ που θεραπεύει αντικείμενα που θα αποτελέσουν βασική υποχρέωση για τις εταιρείες από το 2030 και μετά. Πρόκειται επομένως για ένα ΠΜΣ που προσφέρει στους αποφοίτους του μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούν οι φοιτητές από σήμερα. Και μην ξεχνάμε ότι το Τμήμα μας εδρεύει στην Καλαμάτα, η οποία υλοποιεί το φιλόδοξο σχέδιό της ώστε να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2030, στα πλαίσια του προγράμματος Netzero Cities.

-Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους φοιτητές που σκέφτονται να συμμετάσχουν;

Ως ενεργοί πολίτες, αυριανά στελέχη ή μελλοντικοί επιχειρηματίες και θεματοφύλακες της αυριανής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οι φοιτητές μας θα πρέπει να δράττονται των ευκαιριών που παρέχει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και να παρακολουθήσουν τις εργασίες του 5ου Φοιτητικού Συνεδρίου. Το Τμήμα μέσα από σειρά δράσεων, σταθερά προσηλωμένο στην ανάγκη εξωστρέφειας, παρέχει στους φοιτητές του, τα απαιτούμενα εφόδια ώστε να επιτύχουν μια λαμπρή σταδιοδρομία. Για να καταστεί αυτή εφικτή, απαιτείται ενεργή δράση των φοιτητών στις εκδηλώσεις του Τμήματος και υποστήριξη των προσπαθειών των συναδέλφων τους. Η εικόνα του κάθε Τμήματος είναι η ποιότητα των Φοιτητών του, η οποία βελτιώνεται μέσα από τέτοιου είδους δράσεις. Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν, ακόμα κι αν δεν είναι άμεσα ορατές, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα θα λειτουργήσουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ως εκ τούτου, καλούμε όλους τους φοιτητές μας να συμμετέχουν ουσιαστικά στις εργασίες του Συνεδρίου, και να ξεκινήσουν, ήδη από την επόμενη ημέρα, τις ενέργειες για τη διεξαγωγή του επόμενου (6ου) Φοιτητικού Συνεδρίου.