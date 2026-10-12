Στην Καλαμάτα το 5ο Φοιτητικό Συνέδριο για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα

Η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και οι προκλήσεις που δημιουργούν η βιώσιμη ανάπτυξη και οι νέες τεχνολογίες για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του 5ου Φοιτητικού Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καλαμάτα.

Το συνέδριο, με τίτλο «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Οι προκλήσεις της βιωσιμότητας και των νέων τεχνολογιών», διοργανώνεται από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων «Διοίκηση και Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» και «Βιώσιμη Χρηματοοικονομική και Λογιστική», σε συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, από τις 10.30 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο, ενώ θα συνεχιστούν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, από τις 10 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ., στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να αποτελέσει πεδίο επιστημονικού διαλόγου και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις επιστημονικές τους εργασίες και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις στην επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, προσκεκλημένοι ακαδημαϊκοί από ελληνικά πανεπιστήμια, στελέχη πολυεθνικών εταιρειών και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων θα αναπτύξουν ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων, μέσα από εργαστήρια (workshops) που θα πραγματοποιηθούν από στελέχη διεθνών οργανισμών. Τα εργαστήρια θα απευθύνονται τόσο σε φοιτητές όσο και σε επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν επαγγελματικές, τεχνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, χρήσιμες για την επαγγελματική τους εξέλιξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Το 5ο Φοιτητικό Συνέδριο αποκτά φέτος και επετειακό χαρακτήρα, καθώς εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, υπό τον τίτλο «ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας 1926–2026 | 100 Χρόνια Συμμετέχοντας στην Ιστορία της Μεσσηνίας». Η επετειακή εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Μέσα από τη διήμερη διοργάνωση επιδιώκεται η ενίσχυση της σύνδεσης της πανεπιστημιακής έρευνας με την πραγματική οικονομία, καθώς και η ανάδειξη των ευκαιριών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026

Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αντικάλαμος Καλαμάτας

10:30-11:00: Προσέλευση – Εγγραφές Συμμετεχόντων

11:00-12:15: Χαιρετισμοί – Καλωσόρισμα Πρωτοετών Φοιτητών – Αμφιθέατρο Δ0-02

Σπηλιόπουλος Οδυσσεύς, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

Αγοράκη Μαρία Ελένη, Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Μπαμπαλός Βασίλειος, Διευθυντής Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών Μελετών

Μπάμπαλη Σταυρούλα, Αν. Προϊσταμένη, Δ/ση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Αλεβίζος Ιωάννης, Αν. Προϊστάμενος, Τμήμα Εκδόσεων και Εκτυπώσεων, Βιβλιοθήκη

Αγγουράς Γεώργιος, Αν. Προϊστάμενος, Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μπεσσής Γεώργιος, , Αν. Προϊστάμενος, Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

12:15-12:30: Coffee Break

12:30-14:30: Session A, Αμφιθέατρο Δ0-02

Συντονιστής: Δημητρόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

«CFA program, CFA Institute», Eleni Philos, Managing Director, CFA Society Greece, Dr Olga Chara Pavlopoulou, BoD Secretary,

University Relations Committee chair

«Παρουσίαση Alpha Asset Management M.F.M.C.», Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου, Sales Associate, Alpha Asset Management M.F.M.C.

«Risk Management – η μεγάλη εικόνα», Κωστής Χατζηιωάννου: Risk Management, Senior Manager, Alpha Asset Management M.F.M.C.

«Ενσωματώνοντας Κριτήρια Βιωσιμότητας και Τεχνολογίες AI στη Διαχείριση Επενδύσεων», Αντώνης Αντωνιάδης: Senior Specialist,

Investment Division, Alpha Asset Management M.F.M.C.

16:00-18:00: Parallel Sessions – Paper Presentations

Hybrid Session 1 – Αμφιθέατρο Δ0-02 (Google Meet link: https://meet.google.com/xnb-avwo-oau)

Session Chair: Κουτσουρούπας Δημήτριος, Υποψ.Διδάκτωρ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κουτσουρούπας Δημήτριος, Γιαννόπουλος Βασίλειος, Μακρής Ηλίας, Αγγελόπουλος Ελευθέριος, Δημητρόπουλος Παναγιώτης,

“Climate Commitments and Financial Accountability in Greek Municipalities: Bridging the Gap Between Sustainability Reporting and

Financial Recognition”,

Τριανταφυλλόπουλος Χρήστος, “Τρίτος τομέας της οικονομίας. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα”,

Λυμπερόπουλος Αντώνιος, Γιαννόπουλος Βασίλειος, “Empirical Study of Internal Control System in Greek Listed Companies According

Law 4706/2020”,

Κουνινιώτη Νικόλ Δήμητρα, Γιαννόπουλος Βασίλειος, “Η Επίδραση των Αυτοματισμών και της Τεχνητής Νοημοσύνης στις

Λογιστικές Διαδικασίες”, online

Στεφάνου Ευάγγελος, Γιαννόπουλος Βασίλειος, “Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Επιπτώσεις στη μισθοδοσία, τη λογιστική

διαχείριση και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα”, online

16:00-18:00: Parallel Sessions – Paper Presentations

Online Session 2 – (Google Meet link: https://meet.google.com/tow-tsur-dtp)

Session Chair: Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Λουλουδοπούλου Ευαγγελία, “Η γενιά Ζ στον εργασιακό χώρο. Κίνητρα, Εργασιακή εξέλιξη, διαφορές μεταξύ άλλων γενεών. Πώς η

γενιά Z αλλάζει την αγορά εργασίας”,

Φιλανδριανού Χρυσούλα, “Πολιτισμική αλλαγή και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα”,

Πετράκος Ιωάννης, “Kρυπτονομίσματα ως επενδυτικό εργαλείο: Κίνδυνοι και προοπτικές”,

Λαινάς Ευστάθιος, “Επαγγελματική Ικανοποίηση για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων”,

Τζανετέας Ιωάννης, “Η εξέλιξη της νομολογίας του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας των θεμελιωδών

δικαιωμάτων και η σχέση με τις εθνικές έννομες τάξεις”,

Παπαηλιού Ιωάννης, “Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών”,

Κορδάτος Παναγιώτης, “Η εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα, 2015-2021”.

16:00-18:00: Parallel Sessions – Paper Presentations

Online Session 3 – (Google Meet link: https://meet.google.com/eyo-npxi-gik)

Session Chair: Μακρής Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Λαζάρου Αχιλλέας, Γιαννόπουλος Βασίλειος, Μακρής Ηλίας “Δημιουργία κοινής αξίας μεταξύ franchisee και franchisor για τον τελικό

καταναλωτή μέσω υποστηρικτικής συμπεριφοράς και bottom-up καινοτομίας: Η Περίπτωση της Coffee Island”,

Μπακαγιάννη Βασιλική, Αγοράκη Μαρία-Ελένη, “Πράσινη μετάβαση και ενεργειακή πολιτική στην ΕΕ: Πρόοδος, συνοχή και εξωγενείς

παράγοντες”,

Καρακίδης Λεωνίδας, “Η επίδραση της φορολογίας στα μη αδειοδοτημένα Διαδικτυακά Τυχερά Παίγνια: Εμπειρικά Δεδομένα από

Βαλκανικές χώρες της Ε.Ε.”,

Αντωνοπούλου Γεωργία, Δημητρόπουλος Παναγιώτης, “Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου και η σχέση του με τη διαχείριση κινδύνων

στην οικονομική αποδοτικότητα του Δημοσίου Τομέα”,

Παπαδημητρίου Δημήτριος, Γιαννόπουλος Βασίλειος, Δημητρόπουλος Παναγιώτης, Νικολαΐδης Βασίλειος, Σταυρόγιαννης Σταύρος,

“Artificial Intelligence in Taxation: Strategic Interaction and Reciprocal Adaptation between Tax Authorities and Taxpayers”,

Βλαχάκου Μαρία, Μακρής Ηλίας, Γιαννόπουλος Βασίλειος “Ανάμεσα στο Κέρδος και τη Φορολογική Ευθύνη: Τι καθορίζει τη

φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων;”.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

«ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας 1926 – 2026 | 100 Χρόνια Συμμετέχοντας στην Ιστορία της Μεσσηνίας»

10:00-10:30: Προσέλευση – Εγγραφές Συμμετεχόντων

10:30-11:30: Business Session - "Σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και ο ρόλος των τραπεζών στη βιωσιμότητα των μικρών και

μικρομεσαίων επιχειρήσεων"

Συντονιστής: Γιαννόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο

Πελοποννήσου, Διευθυντής ΠΜΣ στη Βιώσιμη Χρηματοοικονομική και Λογιστική

Καββαθάς Γεώργιος, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ,

Τσαγκαράκης Γεώργιος, SB Financial Products and Group Sales Manager, Small Business Banking, Alpha Bank,

Καριοφύλλας Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, πρώην Επικεφαλής Middle

Office Retail Business Banking, Eurobank,

Κρανιώτης Παύλος, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Βασιλόπουλος Ανδρέας, Director of Southwestern and Central Greece, Alpha Bank,

Αγοράκη Μαρία Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο

Πελοποννήσου

11:30-11:45: Coffee Break

11:45-13:15: Parallel Session A: Workshop για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες: "Ο Δεκάλογος του One-Man Show"

Τσαγγάρης Δημήτρης, Management Consultant, Trainer in Project Management & Services

Ένα πρακτικό, βιωματικό workshop. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν απλές πρακτικές του Project Management, φτιαγμένες

για την πραγματικότητα μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, και θα αποκτήσουν έτοιμα εργαλεία για καλύτερο προγραμματισμό,

διαχείριση κινδύνων, ποιότητα και επικοινωνία. Όσα μάθουν θα μπορούν να τα εφαρμόσουν από την επόμενη κιόλας μέρα,

ώστε η επιχείρησή τους να λειτουργεί πιο οργανωμένα και με λιγότερο άγχος.

Parallel Session Β: Workshop για φοιτητές και αποφοίτους: "Διαπραγματεύσεις"

Αναγνωστοπούλου Ζαννίνα, Strategy & Advisory Executive, Governance & Transformation Leader, Past President, PMI Greece

Chapter

Ντάσιος Δημήτρης, Management Consultant, Trainer in Project Management & Services

Στο workshop αυτό οι συμμετέχοντες θα μάθουν να διαπραγματεύονται με αυτοπεποίθηση και στρατηγική, είτε στη δουλειά,

είτε στα projects, είτε στις συνεργασίες τους. Θα αποκτήσουν πρακτικά εργαλεία για να προετοιμάζονται σωστά, να διαβάζουν

τα πραγματικά συμφέροντα του άλλου μέρους, να διατηρούν την ψυχραιμία τους υπό πίεση και να κλείνουν συμφωνίες που

ωφελούν όλους.

18:00-21:30: Κεντρική Επετειακή Εκδήλωση

ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας - 100 Χρόνια Συμμετέχοντας στην Ιστορία της Μεσσηνίας

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα fs.accfin.uop.gr.