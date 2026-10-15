Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στο Forum για την αυτοδιοίκηση

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της ακαδημαϊκής ενότητας «Nexus Academic», που άνοιξε το Forum Πελοποννήσου Αυτοδιοίκησης 2026 στον Μυστρά, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης.

Η ενότητα συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, στο πλαίσιο του Forum που διοργανώνει για τρίτη χρονιά η Notos Forum ΙΚΕ.

Στο επίκεντρο του διαλόγου βρέθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις της δημογραφικής συρρίκνωσης, της γήρανσης του πληθυσμού, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ηθικές και κοινωνικές προεκτάσεις της.

Κατά την έναρξη των εργασιών χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος και ο αρχιμανδρίτης Ραφαήλ Τσάλτας, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης.

Η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγήτρια Σοφία Ζυγά, υπογράμμισε τον ουσιαστικό ρόλο του Πανεπιστημίου στην περιφερειακή ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι η επιστημονική γνώση αποκτά πραγματική αξία όταν αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και των προκλήσεων της ψηφιακής μετάβασης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Ιωάννου, επισήμανε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες πρέπει να λειτουργούν ως εργαλεία κοινωνικής συνοχής, ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των δήμων και δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας στην περιφέρεια.

Οι εργασίες αναπτύχθηκαν σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη, με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Δημογραφικές Προκλήσεις», πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Γεώργιου Μπάρδη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Λάζαρος Καραούλης παρουσίασε εφαρμογές έξυπνων πόλεων στον Δήμο Αθηναίων, ενώ ο Καθηγητής Θεόδωρος Κοτσιλιέρης ανέλυσε τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Ο Κοσμήτορας, Καθηγητής Γεώργιος Κυπραίος, αναφέρθηκε σε ζητήματα υγείας και φυσικής προπαιδείας στην ψηφιακή εποχή.

Η δεύτερη ενότητα, «Τεχνητή Νοημοσύνη, Ηθική και Δημογραφικό», με συντονιστή τον Επίκουρο Καθηγητή Θεοφάνη Αραβανή, επικεντρώθηκε στα ηθικά όρια της τεχνολογίας, τη διαφάνεια και την ανάγκη ρυθμιστικού πλαισίου. Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας Πετρούλα Τρουπή ανέδειξε τις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας, ενώ ο Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ Τσάλτας προσέγγισε την ανθρώπινη διάσταση των σχέσεων στην ψηφιακή εποχή.

Το «Nexus Academic» ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης επιστημονικής γνώσης και δημόσιας πολιτικής, με στόχο την αναζήτηση πρακτικών λύσεων για τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Πελοποννήσου.