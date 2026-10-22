6ο ΓΕΛ Καλαμάτας: Ενημέρωση για ευκαιρίες Ευρωπαϊκών σπουδών   

Ευρωπαϊκές ευκαιρίες για σπουδές, υποτροφίες και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα γνώρισαν οι μαθητές του 6ου ΓΕΛ Καλαμάτας, μέσα από ενημερωτική ημερίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurodesk για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Η δράση, που εντάσσεται στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία «Time to Move» και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, παρουσίασε δυνατότητες όπως τα προγράμματα Erasmus+, το DiscoverEU και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Την ενημέρωση έκαναν η Ελένη Τζανή, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, και η Αναστασία Βουτυρά, εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας. Η δράση πλαισιώθηκε από ένα διαδραστικό παιχνίδι Bingo, μέσα από το οποίο οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά, ανακάλυψαν νέες πληροφορίες και προσέγγισαν με ευχάριστο τρόπο τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες για τη νεολαία. Παράλληλα, γνώρισαν το πετάνκ (pétanque), ένα άθλημα που προάγει τη συμπερίληψη, τη συνεργασία και τη διαγενεακή επικοινωνία, φέρνοντας κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και δυνατοτήτων.