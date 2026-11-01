16 Νοεμβρίου ξεκινά το “Γεωργικό Σχολείο” στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα κατάρτισης αγροτών “Γεωργικό Σχολείο” στο χώρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στον Αντικάλαμο.

Τον τρίτο κύκλο του προγράμματος πραγματοποιούν το Εργαστήριο «Αγροτικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας» του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, καλύπτοντας μία βασική ανάγκη για συνεχή κατάρτιση των αγροτών σε σύγχρονα και επίκαιρα θέματα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, περιλαμβάνει εννέα θεματικές ενότητες και είναι δωρεάν. Θα γίνεται δια ζώσης κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από τις 6 μ.μ.

έως τις 9 μ.μ. στις αίθουσες του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, να υποβάλλουν τις αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Αντικάλαμο Καλαμάτας:

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αντικάλαμος Καλαμάτα ,Τ.Κ. 24100,

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2721045290,

email : kedivim@uop.gr

n.kouzi@uop.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Νίκη Κουζή - Ώρες επικοινωνίας: 9 π.μ. – 2 μ.μ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν δια ζώσης ή ταχυδρομικώς ή με email.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αίτηση, βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη (μητρώο αγροτών) και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.